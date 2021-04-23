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Минский домостроительный комбинат выставил на продажу 10 торговых помещений в строящемся паркинге рядом с метро «Аэродромная»

24.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минский домостроительный комбинат выставил на продажу 10 административно-торговых помещений в строящемся паркинге на улице Жуковского. Площадь предлагаемых к покупке объектов  от 90 до 700 квадратных метров. Гараж-стоянка будет находиться рядом с жилым домом, который сейчас возводит застройщик. Соответствующая проектная декларация опубликована в газете «Звязда».

Минский домостроительный комбинат выставил на продажу 10 торговых помещений в строящемся паркинге рядом с метро «Аэродромная»

Паркинг, строительство которого ведется в 100 метрах от станции метро «Аэродромная» и в 300 метрах от станции «Ковальская слобода», будет иметь 5 этажей. Все встроенные помещения будут находиться на 1-м этаже сооружения.

По настоящей проектной декларации для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагаются следующие встроенные помещения:

- административно-торговое помещение № 1 площадью 134,19 кв. м;

- административно-торговое помещение № 2 площадью 132,10 кв. м;

- административно-торговое помещение № 3 площадью 134,02 кв. м;

- административно-торговое помещение № 4 площадью 110,81 кв. м;

- административно-торговое помещение № 5 площадью 93,07 кв. м;

- административно-торговое помещение № 6 площадью 131,65 кв. м;

- административно-торговое помещение № 7 площадью 132,00 кв. м;

- административно-торговое помещение № 8 площадью 698,08 кв. м;

- административно-торговое помещение № 9 площадью 81,03 кв. м;

- административно-торговое помещение № 10 площадью 115,53 кв. м.

Стоимость 1 «квадрата» общей площади встроенных помещений паркинга − 4900 рублей с НДС.


Минский домостроительный комбинат выставил на продажу 10 торговых помещений в строящемся паркинге рядом с метро «Аэродромная»

50% оплаты нужно внести в течение 10 календарных дней от даты регистрации договора в Мингорисполкоме, остальную сумму − ежеквартально до ввода объекта в эксплуатацию.

Прием заявлений начнется 29 апреля.

Напомним, что дом в районе улицы Жуковского начали строить в конце 2019 года. В доме будет 5 подъездов и переменная этажность (от 11 до 14 этажей). Квартиры в новостройке предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сдать объект вместе с паркингом обещают в феврале 2022 года.

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