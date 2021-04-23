Минский домостроительный комбинат выставил на продажу 10 торговых помещений в строящемся паркинге рядом с метро «Аэродромная»

Паркинг, строительство которого ведется в 100 метрах от станции метро «Аэродромная» и в 300 метрах от станции «Ковальская слобода», будет иметь 5 этажей. Все встроенные помещения будут находиться на 1-м этаже сооружения.

По настоящей проектной декларации для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагаются следующие встроенные помещения:

- административно-торговое помещение № 1 площадью 134,19 кв. м;

- административно-торговое помещение № 2 площадью 132,10 кв. м;

- административно-торговое помещение № 3 площадью 134,02 кв. м;

- административно-торговое помещение № 4 площадью 110,81 кв. м;

- административно-торговое помещение № 5 площадью 93,07 кв. м;

- административно-торговое помещение № 6 площадью 131,65 кв. м;

- административно-торговое помещение № 7 площадью 132,00 кв. м;

- административно-торговое помещение № 8 площадью 698,08 кв. м;

- административно-торговое помещение № 9 площадью 81,03 кв. м;

- административно-торговое помещение № 10 площадью 115,53 кв. м.

Стоимость 1 «квадрата» общей площади встроенных помещений паркинга − 4900 рублей с НДС.