Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 апр – Sputnik. Белорусские власти будут контроливать возможный ввоз санкционных товаров из стран ЕАЭС, в том числе России, следует из положения порядке действий в отношении запрещенных товаров, которое размещено в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Правительство Беларуси накануне утвердила список ответных мер в ответ на санкции Запада. В "черный список" попали товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf (торговая марка Nivea и другие). Ограничительные меры будут действовать в течение шести месяцев.

"Контроль за ввозом на территорию Республики Беларусь запрещенных товаров через: таможенную границу ЕАЭС осуществляется таможенными органами; белорусско-российский участок государственной границы Республики Беларусь осуществляется в рамках проведения специальных мероприятий мобильными подразделениями таможенных органов, органов внутренних дел, органов пограничной службы, министерства сельского хозяйства и продовольствия, подчиненных ему государственных организаций, органов государственной ветеринарной службы", - говорится в положении, которое утверждено постановлением правительства №240.

В документе также обращается внимание, что перемещении по территории республики в соответствии с процедурой таможенного транзита автомобильными транспортными средствами международной перевозки запрещенных товаров в иные государства-члены ЕАЭС либо государства, не являющиеся государствами-членами этого союза, должны применяться навигационные устройства (пломбы).

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко в конце марта подписал указ о контрсанкциях в отношении отдельных стран Запада. Согласно указу, перечень санкционных товаров, компаний и граждан утверждается Совмином республики.

Евросоюз, Великобритания, США и Канада после выборов президента в августе прошлого года ввели санкции против белорусских властей и предприятий. В Минске заявили и принятии зеркальных ответных мер.