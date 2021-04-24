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Беларусь будет контролировать возможный ввоз "санкционки" из ЕАЭС
24.04.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 апр – Sputnik. Белорусские власти будут контроливать возможный ввоз санкционных товаров из стран ЕАЭС, в том числе России, следует из положения порядке действий в отношении запрещенных товаров, которое размещено в субботу на Национальном правовом интернет-портале.
Правительство Беларуси накануне утвердила список ответных мер в ответ на санкции Запада. В "черный список" попали товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf (торговая марка Nivea и другие). Ограничительные меры будут действовать в течение шести месяцев.
"Контроль за ввозом на территорию Республики Беларусь запрещенных товаров через: таможенную границу ЕАЭС осуществляется таможенными органами; белорусско-российский участок государственной границы Республики Беларусь осуществляется в рамках проведения специальных мероприятий мобильными подразделениями таможенных органов, органов внутренних дел, органов пограничной службы, министерства сельского хозяйства и продовольствия, подчиненных ему государственных организаций, органов государственной ветеринарной службы", - говорится в положении, которое утверждено постановлением правительства №240.
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В документе также обращается внимание, что перемещении по территории республики в соответствии с процедурой таможенного транзита автомобильными транспортными средствами международной перевозки запрещенных товаров в иные государства-члены ЕАЭС либо государства, не являющиеся государствами-членами этого союза, должны применяться навигационные устройства (пломбы).
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко в конце марта
Евросоюз, Великобритания, США и Канада после выборов президента в августе прошлого года ввели санкции против белорусских властей и предприятий. В Минске заявили и принятии зеркальных ответных мер.
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Белорусское правительство накануне опубликовало перечень запрещенных товаров компаний Чехии и Германии.
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