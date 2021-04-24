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"Не думайте, что можно взять помещение на 100 "квадратов" и потратить всего $20 тысяч на ремонт". Как открыть свой рок-н-ролл бар в Минске
24.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Только не говорите, что ни разу не мечтали о собственном идеальном баре. С крутой концепцией, любимой музыкой и хорошими напитками, конечно. В этот раз мы заехали в гости к Грише
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"Не думайте, что можно взять помещение на 100 "квадратов" и потратить всего $20 тысяч на ремонт". Как открыть свой рок-н-ролл бар в Минске
Только не говорите, что ни разу не мечтали о собственном идеальном баре. С крутой концепцией, любимой музыкой и хорошими напитками, конечно. В этот раз мы заехали в...
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