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"Не думайте, что можно взять помещение на 100 "квадратов" и потратить всего $20 тысяч на ремонт". Как открыть свой рок-н-ролл бар в Минске

24.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Только не говорите, что ни разу не мечтали о собственном идеальном баре. С крутой концепцией, любимой музыкой и хорошими напитками, конечно. В этот раз мы заехали в гости к Грише ГдеХодил, ресторатору, ценителю вкусной еды, рок-н-ролла и хорошего алкоголя. Поговорили о том, как это - открывать бизнес в сложные времена, сколько на это нужно денег и приносит ли такая работа прибыль.

"Не думайте, что можно взять помещение на 100 "квадратов" и потратить всего тысяч на ремонт". Как открыть свой рок-н-ролл бар в Минске
"Не думайте, что можно взять помещение на 100 "квадратов" и потратить всего тысяч на ремонт". Как открыть свой рок-н-ролл бар в Минске

 
 
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Только не говорите, что ни разу не мечтали о собственном идеальном баре. С крутой концепцией, любимой музыкой и хорошими напитками, конечно. В этот раз мы заехали в...
 
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