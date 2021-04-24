Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (19-25 апреля 2021 года)

Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка».

Впервые за последние годы работникам госпредприятий предложили строить жилье с господдержкой .

Посмотрите , как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат».

Айрон опубликовал цены на места для машин в своих ЖК.

Госзастройщик выставил на продажу 30 квартир в высотной части ЖК «Лазурит».

Для студентов БГУИР в этом году начнут строить новое общежитие .

На месте крупного ЖК в Боровлянах, где для медиков выделили 650 квартир, оказалось пустое поле .

В ЕАЭС разрабатывают новые техрегламенты для зданий и сооружений. Они коснутся и стройматериалов.

Земля

Зачем белорусов пугают конфискацией земли и штрафами, а не поощряют строить быстрее - мнение .

На аукцион попали участки с «незавершенкой» рядом с Беловежской пущей.

Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим , что продадут с аукциона в мае.

А вот тут результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичах.

Деньги

9 июля в Беларуси вступят в силу изменения по валютному регулированию и контролю. Некоторые новшества касаются сделок с недвижимостью напрямую, другие — косвенно (указ о том, что Нацбанк может вводить валютные ограничения при необходимости). Что будет с рынком недвижимости, если власти введут валютные ограничения, и чем живет рынок в преддверии нововведений? Своим мнением на этот счет поделился менеджер по развитию «Центра недвижимости Моя 7Я» Петр Емельянов.

В Беларуси планируют расширить возможности досрочного использования семейного капитала.

Зарубежная недвижимость

Недавно мы обсуждали тренды рынка долгосрочной аренды жилья. Эксперты утверждают, что средний ценник, который рассчитал отдел аналитики Realt.by вполне соответствует реалиям. Мы решили проверить , а что за эту сумму можно арендовать в странах-соседках.

Инвестиции

Как владельцу чеков «Имущество» стать акционером предприятия, читайте тут.

Регионы

Посмотрите , как выглядит спутник Гомеля — поселок Ченки, где собираются построить 17 многоэтажек.

В Гомельской области упали продажи неиспользуемого имущества.

Вот что стало с могилевской Триумфальной аркой за $375 тысяч спустя 3 года после открытия.

Дачи и частные дома

Многодетная семья всего за год переехала из «двушки» в свой дом . Потратили на это чуть больше $ 30 тысяч.