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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (19-25 апреля 2021 года)

24.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.2% и составил 1223 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0.5% и составляет на данный момент 1317 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 94 $/м2 в пользу вторички. Средний уровень цен на вторичном рынке без учета влияния квартир в новостройках составляет на данный момент 1333 $/м2 (-0.2% за неделю).

Строительство

Что сейчас происходит на рынке новостроек Минска, рассказываем тут.

Частным застройщикам передадут участки в Минске на особых условиях (но есть нюанс). Кроме того, в Минске установили показатели стоимости затрат на строительство инфраструктуры к участкам под жилье. А еще намечается масштабный снос усадебной застройки: в Минске утверждены три ПДП.

На стройплощадку ЖК «Соколиный край» сможет попасть любой желающий, чтобы увидеть квартиры.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (19-25 апреля 2021 года)

Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка».

Впервые за последние годы работникам госпредприятий предложили строить жилье с господдержкой.

Посмотрите, как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат».

Айрон опубликовал цены на места для машин в своих ЖК.

Госзастройщик выставил на продажу 30 квартир в высотной части ЖК «Лазурит».

Для студентов БГУИР в этом году начнут строить новое общежитие.

На месте крупного ЖК в Боровлянах, где для медиков выделили 650 квартир, оказалось пустое поле.

В ЕАЭС разрабатывают новые техрегламенты для зданий и сооружений. Они коснутся и стройматериалов.

Земля

Зачем белорусов пугают конфискацией земли и штрафами, а не поощряют строить быстрее - мнение.

На аукцион попали участки с «незавершенкой» рядом с Беловежской пущей.

Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс. Смотрим, что продадут с аукциона в мае.

А вот тут результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичах.

Деньги

9 июля в Беларуси вступят в силу изменения по валютному регулированию и контролю. Некоторые новшества касаются сделок с недвижимостью напрямую, другие — косвенно (указ о том, что Нацбанк может вводить валютные ограничения при необходимости). Что будет с рынком недвижимости, если власти введут валютные ограничения, и чем живет рынок в преддверии нововведений? Своим мнением на этот счет поделился менеджер по развитию «Центра недвижимости Моя 7Я» Петр Емельянов.

В Беларуси планируют расширить возможности досрочного использования семейного капитала.

Зарубежная недвижимость

Недавно мы обсуждали тренды рынка долгосрочной аренды жилья. Эксперты утверждают, что средний ценник, который рассчитал отдел аналитики Realt.by вполне соответствует реалиям. Мы решили проверить, а что за эту сумму можно арендовать в странах-соседках.

Инвестиции

Как владельцу чеков «Имущество» стать акционером предприятия, читайте тут.

Регионы

Посмотрите, как выглядит спутник Гомеля — поселок Ченки, где собираются построить 17 многоэтажек.

В Гомельской области упали продажи неиспользуемого имущества.

Вот что стало с могилевской Триумфальной аркой за $375 тысяч спустя 3 года после открытия.

Дачи и частные дома

Многодетная семья всего за год переехала из «двушки» в свой дом. Потратили на это чуть больше $ 30 тысяч.

Показываем, как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (19-25 апреля 2021 года)

Коммерческая недвижимость

В Минске в 2021 году могут открыться 6 новых «Футурисов». Будет ли спрос на эти бизнес-центры, читайте тут. Но в перспективы трудно верится, особенно учитывая то, что айтишники в крупнейших компаниях не очень хотят возвращаться в офисы.

УКС выставил на продажу два этажа торговых помещений в стилобате под домом-долгостроем в ЖК «Аркадия». А Минский домостроительный комбинат - 10 торговых помещений в строящемся паркинге рядом с метро «Аэродромная».

Silver Screen покидает ТРЦ Galileo и переезжает в другой торгово-развлекательный комплекс - Minsk City Mall.

В продаже на Realt.by появилось много интересных предложений готового бизнеса. Показываем, что можно купить от $5 тыс.

С бизнес-клубом «Имагуру» в Минске расторгают договор аренды.

Закрылись почти все магазины сети «Домашний».

37 объектов отдадут даром в Минской области. Опубликован список с фотографиями и алгоритм действий.

Больше миллиарда рублей долгов висят на гостиницах и ресторанах Беларуси после 2020-го.

МАРТ вынес предупреждение оператору «Табакерок».

Место Leroy Merlin в гипермаркете на площадке бывшего авторынка «Ждановичи» займет флагманский «Материк».

Жилье и инфраструктура

«Сталинка» с шестиугольной комнатой и пятью балконами в доме напротив КГБ продается за 250 тысяч долларов.

«Скидки до $ 5−6 тысяч с квартиры» - вот что происходило на распродаже жилья в Минске.

Дизайн и ремонт

Дизайнер показала, как грамотно распределить пространство в «евродвушке»: разобрали 5 популярных планировок.

ЖКХ

Мингорисполком назвал две предварительные причины аварии трубопровода в Минске.

В Минске рассылают уведомления с просьбой не оплачивать ЖКУ из-за ошибки в начислениях. Администрация района говорит, что это фейк.

Редакция Realt.by

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Как правильно зонировать пространство в “евродвушках”, что происходит на рынке новостроек и дачи со всеми коммуникациями недалеко от Минска. Все самое...
 
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