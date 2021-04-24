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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (19-25 апреля 2021 года)
24.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Строительство
Что сейчас происходит на рынке новостроек Минска,
Частным застройщикам
На стройплощадку ЖК «Соколиный край»
Впервые за последние годы работникам госпредприятий
Айрон
Госзастройщик
Для студентов БГУИР в этом году
На месте крупного ЖК в Боровлянах, где для медиков выделили 650 квартир,
В ЕАЭС
Земля
Зачем белорусов пугают конфискацией земли и штрафами, а не поощряют строить быстрее -
На аукцион
Участок на берегу Заславского водохранилища выставлен на торги за $ 5,7 тыс.
А
Деньги
9 июля в Беларуси вступят в силу изменения по валютному регулированию и контролю. Некоторые новшества касаются сделок с недвижимостью напрямую, другие — косвенно (указ о том, что Нацбанк может вводить валютные ограничения при необходимости). Что будет с рынком недвижимости, если власти введут валютные ограничения, и чем живет рынок в преддверии нововведений? Своим мнением на этот счет
В Беларуси
Зарубежная недвижимость
Недавно мы обсуждали тренды рынка долгосрочной аренды жилья. Эксперты утверждают, что средний ценник, который рассчитал отдел аналитики Realt.by вполне соответствует реалиям. Мы
Инвестиции
Как владельцу чеков «Имущество» стать акционером предприятия,
Регионы
В Гомельской области
Дачи и частные дома
Многодетная семья всего за год
Коммерческая недвижимость
В Минске в 2021 году могут открыться 6 новых «Футурисов». Будет ли спрос на эти бизнес-центры,
УКС
Silver Screen
В продаже на Realt.by появилось много интересных предложений готового бизнеса.
С бизнес-клубом «Имагуру» в Минске
37 объектов
Больше миллиарда рублей долгов
МАРТ
Место Leroy Merlin в гипермаркете на площадке бывшего авторынка «Ждановичи»
Жилье и инфраструктура
«Сталинка» с шестиугольной комнатой и пятью балконами в доме напротив КГБ
«Скидки до $ 5−6 тысяч с квартиры» -
Дизайн и ремонт
Дизайнер
ЖКХ
Мингорисполком
В Минске рассылают уведомления с просьбой не оплачивать ЖКУ из-за ошибки в начислениях. Администрация района
Редакция Realt.by
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