Лукашенко рассказал, что за «принципиальное решение» он намерен принять

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко рассказал, о чем будет документ, принятие которого он анонсировал неделю назад на субботнике. Видео его заявления опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: president.gov.by

Лукашенко заявил, что в ближайшие дни он подпишет декрет, который даст ответ на вопрос «Что будет, если им удастся покушение на президента?»

— Президента застрелили, на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Он будет решать — надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть, если кто-то шевельнется на границе, до военного. И Совет безопасности должен принимать решение. Я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной «если вдруг». Я должен предусмотреть все. Поэтому, будет подписан этот декрет.

О том, что он намерен принять «одно из принципиальных решений за четверть века президентства», Лукашенко заявил 17 апреля, общаясь с журналистами после субботника

— Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп» и так далее, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать, — сказал тогда он. И добавил, что, скорее всего, это решение будет принято в формате декрета.

Во время субботника он также рассказал , что задержанные в России Александр Федута, Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович при поддержке иностранных спецслужб «скорее всего, ЦРУ, ФБР» планировали покушение на него и его сыновей.

Позже КГБ с ообщил , что впервые в истории суверенной Беларуси возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 УК РБ — заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем.

Известно, что по этому делу проходят четыре человека , все они задержаны, находятся в СИЗО КГБ, сотрудничают со следствием и дают признательные показания. При этом фамилия четвертого фигуранта не называлась. Как предположила «Наша Ніва» , это вероятнее всего, Ольга Голубович, которая ранее в Минске занималась делами фирмы задержанного в Москве юриста Юрия Зенковича.

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