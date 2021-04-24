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Лукашенко рассказал, что за «принципиальное решение» он намерен принять
24.04.2021 14:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко рассказал, о чем будет документ, принятие которого он анонсировал неделю назад на субботнике. Видео его заявления опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко заявил, что в ближайшие дни он подпишет декрет, который даст ответ на вопрос «Что будет, если им удастся покушение на президента?»
— Президента застрелили, на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Он будет решать — надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть, если кто-то шевельнется на границе, до военного. И Совет безопасности должен принимать решение. Я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной «если вдруг». Я должен предусмотреть все. Поэтому, будет подписан этот декрет.
О том, что он намерен принять «одно из принципиальных решений за четверть века президентства»,
— Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп» и так далее, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать, — сказал тогда он. И добавил, что, скорее всего, это решение будет принято в формате декрета.
Во время субботника он также
Позже КГБ с
Известно, что по этому делу
(Дополняется)
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Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет, согласно которому в экстренной ситуации власть в стране перейдет к Совбезу.
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