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Лукашенко хочет наделить Совбез полномочиями «коллективного президента». Что это за орган?
24.04.2021 19:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко
Новая роль Совета безопасности
О реорганизации работы Совета безопасности Александр Лукашенко говорил в конце февраля. Он указывал, что «основной вопрос — Аппарат Совета безопасности и функционирование Совета безопасности в целом».
— Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности, — заявил Лукашенко.
Кстати, тогда же Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза разработать план противостояния «змагарам и беглым». А позже, анонсируя «принципиальное» решение, он
В середине марта состав постоянных членов Совета безопасности был увеличен с пяти до восьми человек. Кроме премьер-министра, председателей обеих палат парламента, главы Администрации президента и госсекретаря, в него
24 апреля Александр Лукашенко анонсировал подписание декрета, который, по его словам, даст ответ на вопрос: «Что будет, если им удастся покушение на президента?», подразумевая, вероятно, возможное планирование покушения на него, о котором он
— Да, председатель будет, когда нет президента — исполнять обязанности будет премьер, он будет председательствовать. Но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтоб не было давления никакого. Как Совет безопасности решит: когда будут президентские выборы назначены, вводить — не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее. Вот гражданские и военные в Совете безопасности решат, — заявил Лукашенко.
Стоит отметить, что согласно Конституции, в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по предусмотренным Конституцией основаниям, его полномочия до принесения присяги новоизбранным президентом переходят к премьер-министру.
Функции Совета безопасности сегодня
Совет безопасности — это конституционный, высший коллегиальный координационно-политический орган, реализующий полномочия президента в области обеспечения национальной безопасности.
Возглавляет Совет безопасности президент страны. Он же формирует его состав, назначает на должность и освобождает от должности госсекретаря Совета безопасности.
Орган занимается вопросами внутренней и внешней политики Беларуси, затрагивающие интересы национальной безопасности. К его ведению отнесены принятие важнейших решений по обеспечению политической, экономической, научно-технологической, социальной, демографической, информационной, военной и экологической безопасности государства и его граждан,
Подробней про функции Совбеза
Кто входит в Совет безопасности
В лице председателя Совбеза, как говорилось выше, выступает президент страны.
В число постоянных членов входят премьер-министр; председатель Совета Республики Национального собрания; председатель Палаты представителей Национального собрания; глава Администрации президента; госсекретарь Совета безопасности;
Также членами Совета безопасности являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны.
Работу Совета безопасности обеспечивает секретариат. 26 января этого года госсекретарем Совбеза Беларуси был
История Совбеза
Совет безопасности был образован 15 ноября 1991 года постановлением № 1249 за подписью председателя Верховного Совета Станислава Шушкевича. В него вошли 14 высших должностных лиц из различных госструктур, а возглавлял — председатель Верховного Совета. В аппарат Совбеза (который потом переименовали в секретариат) входили председатель органа и 4 работника, которые трудились там на постоянной основе.
«Совет безопасности является высшим коллегиальным координационно-политическим органом, создаваемым в целях определения военной политики республики в области безопасности, стратегии, принципов военного строительства, обеспечения гарантированной защиты суверенитета, оборонного потенциала республики, ее экологического состояния, прав и свобод граждан», —
Конституция 1994 года закрепила роль председателя Совбеза за президентом страны. В том же году после первых выборов президента Беларуси орган претерпел изменения, кроме прочего, в него вошли представители Администрации президента. Госсекретарем Совета безопасности был назначен верный спутник Александра Лукашенко Виктор Шейман, который занимал этот пост вплоть до 2000 года.
В 2007 году в состав Совбеза вошел старший сын Александра Лукашенко Виктор.
С органом связано одно из громких уголовных дел последних лет. Среди 16 фигурантов уголовного дела о взятках оказался экс-замглавы Совбеза Андрей Втюрин. Его
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Что из себя представляет Совет безопасности сейчас
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