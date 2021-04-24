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Лукашенко хочет наделить Совбез полномочиями «коллективного президента». Что это за орган?

24.04.2021 19:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что в стране будет «коллективный президент в виде Совета безопасности». Он намерен принять документ, предусматривающий переход полномочий президента к Совбезу в случае, если с главой государства что-то произойдет. Объясняем, что из себя представляет Совет безопасности сейчас, кто туда входит и какие у него функции.


Фото: Reuters

Новая роль Совета безопасности

О реорганизации работы Совета безопасности Александр Лукашенко говорил в конце февраля. Он указывал, что «основной вопрос — Аппарат Совета безопасности и функционирование Совета безопасности в целом».

— Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности, — заявил Лукашенко.

Кстати, тогда же Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза разработать план противостояния «змагарам и беглым». А позже, анонсируя «принципиальное» решение, он отмечал: «Даже если меня не будет, по-народному говоря, „только через мой труп“ и так далее, у них ничего не получится».

В середине марта состав постоянных членов Совета безопасности был увеличен с пяти до восьми человек. Кроме премьер-министра, председателей обеих палат парламента, главы Администрации президента и госсекретаря, в него вошли министры внутренних дел, обороны и глава КГБ.

24 апреля Александр Лукашенко анонсировал подписание декрета, который, по его словам, даст ответ на вопрос: «Что будет, если им удастся покушение на президента?», подразумевая, вероятно, возможное планирование покушения на него, о котором он говорил ранее. После принятия декрета, по его словам, если что-то случится с тем, кто занимает кресло президента, его обязанности перейдут «коллективному президенту в виде Совета безопасности».

— Да, председатель будет, когда нет президента — исполнять обязанности будет премьер, он будет председательствовать. Но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтоб не было давления никакого. Как Совет безопасности решит: когда будут президентские выборы назначены, вводить — не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее. Вот гражданские и военные в Совете безопасности решат, — заявил Лукашенко.

Стоит отметить, что согласно Конституции, в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по предусмотренным Конституцией основаниям, его полномочия до принесения присяги новоизбранным президентом переходят к премьер-министру.

Функции Совета безопасности сегодня

Совет безопасности — это конституционный, высший коллегиальный координационно-политический орган, реализующий полномочия президента в области обеспечения национальной безопасности.

Возглавляет Совет безопасности президент страны. Он же формирует его состав, назначает на должность и освобождает от должности госсекретаря Совета безопасности.

Орган занимается вопросами внутренней и внешней политики Беларуси, затрагивающие интересы национальной безопасности. К его ведению отнесены принятие важнейших решений по обеспечению политической, экономической, научно-технологической, социальной, демографической, информационной, военной и экологической безопасности государства и его граждан, указано на сайте президента.

Подробней про функции Совбеза

  • определяет жизненно важные интересы страны, выявляет реальные и потенциальные внутренние и внешние угрозы ее безопасности;
  • разрабатывает основные направления стратегии обеспечения национальной безопасности, организует эффективно функционирующую систему обеспечения безопасности страны;
  • готовит предложения президенту Беларуси для принятия решений по вопросам внутренней и внешней политики в области обеспечения безопасности личности, общества и государства;
  • координирует деятельность государственных органов в процессе подготовки и реализации решений в области обеспечения безопасности и оценивает эффективность их работы;
  • готовит оперативные решения по предотвращению чрезвычайных ситуаций;
  • разрабатывает предложения по реформированию существующих или созданию новых органов, обеспечивающих безопасность личности, общества и государства;
  • организует сотрудничество с другими государствами по вопросам безопасности, информирование общественности о государственной политике в области национальной безопасности и практических мерах по ее реализации.

Кто входит в Совет безопасности

В лице председателя Совбеза, как говорилось выше, выступает президент страны.

В число постоянных членов входят премьер-министр; председатель Совета Республики Национального собрания; председатель Палаты представителей Национального собрания; глава Администрации президента; госсекретарь Совета безопасности;
министр внутренних дел; министр обороны; председатель Комитета государственной безопасности.

Также членами Совета безопасности являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны.

Работу Совета безопасности обеспечивает секретариат. 26 января этого года госсекретарем Совбеза Беларуси был назначен Александр Вольфович. До него с 3 сентября 2020 года до 3 ноября прошлого года этот пост занимал Валерий Вакульчик. А еще раньше, с января 2020 года, Андрей Равков.

История Совбеза

Совет безопасности был образован 15 ноября 1991 года постановлением № 1249 за подписью председателя Верховного Совета Станислава Шушкевича. В него вошли 14 высших должностных лиц из различных госструктур, а возглавлял — председатель Верховного Совета. В аппарат Совбеза (который потом переименовали в секретариат) входили председатель органа и 4 работника, которые трудились там на постоянной основе.

«Совет безопасности является высшим коллегиальным координационно-политическим органом, создаваемым в целях определения военной политики республики в области безопасности, стратегии, принципов военного строительства, обеспечения гарантированной защиты суверенитета, оборонного потенциала республики, ее экологического состояния, прав и свобод граждан», — говорилось в постановлении.

Конституция 1994 года закрепила роль председателя Совбеза за президентом страны. В том же году после первых выборов президента Беларуси орган претерпел изменения, кроме прочего, в него вошли представители Администрации президента. Госсекретарем Совета безопасности был назначен верный спутник Александра Лукашенко Виктор Шейман, который занимал этот пост вплоть до 2000 года.

В 2007 году в состав Совбеза вошел старший сын Александра Лукашенко Виктор.

С органом связано одно из громких уголовных дел последних лет. Среди 16 фигурантов уголовного дела о взятках оказался экс-замглавы Совбеза Андрей Втюрин. Его обвинили в получении взятки в 192 000 долларов и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

 
 
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