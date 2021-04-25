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Премьер Армении Пашинян заявил, что уходит в отставку
25.04.2021 10:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
«Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня. Парламент два раза подряд не изберет нового премьера, после чего законодательный орган силой закона распустится и будут назначены внеочередные выборы», — отметил он.
При этом Пашинян отметил, что, несмотря на статус исполняющего обязанности, он будет в полном объеме осуществлять полномочия главы кабинета. «До проведения досрочных выборов я буду в полном объеме исполнять обязанности премьер-министра, согласно конституции и законам», — сказал он.
На досрочных выборах Пашинян будет кандидатом на пост председателя правительства от партии «Гражданский договор».
«Хочу подчеркнуть, что наша партия „Гражданский договор“ будет участвовать на досрочных выборах. Я буду кандидатом на пост премьера. Если народ решит, что я должен уйти с поста премьера, я исполню его волю, а если захочет, чтоб я продолжил работу на посту премьера, я также исполню волю народа», — заявил он.
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Для проведения внеочередных парламентских выборов.
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