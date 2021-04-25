Директор ФСБ России рассказал об исследовании возможной причастности США к «попытке военного переворота в Беларуси»

Источник материала: Tut.by

Возможная причастность США к «попытке военного переворота в Беларуси» исследуется. Об этом рассказал директор ФСБ России Александр Бортников в интервью Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.



Александр Бортников. Фото: kremlin.ru

Он отметил, что дело сейчас расследуют КГБ и следственные органы Беларуси. «Этот вопрос исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляет Комитет государственной безопасности и следственные органы Беларуси», — сказал он, отвечая на вопрос о роли США в «попытке переворота».

Бортников подчеркнул, что материалы дела подтверждают, что это была попытка именно военного переворота. «Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц <…> в Москве. На данный момент идет активная работа следственных подразделений Беларуси. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований», — отметил директор ФСБ РФ.

«Дело о госперевороте»

Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил , что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В Госдепартаменте заявили : утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.

В отношении задержанных фигурантов «дела о госперевороте» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

21 апреля в КГБ Беларуси заявили, что по «делу о госперевороте» задержаны четыре фигуранта (Зенкович, Федута, Костусев, имя четвертого не называлось).