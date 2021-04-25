Сайт БелАЭС взломали и разместили на нем послание от «небезразличных работников»

Источник материала: Tut.by

Сайт БелАЭС сегодня был взломан. На нем появилось обращение от «небезразличных работников», которое в Минэнерго уже назвали фейком. Отметим, что в настоящее время на официальном сайте станции этого текста нет.





Текст якобы был написан работниками станции, которые просят о помощи:

«АЭС — мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвется», — сообщалось на появившейся странице.

«Самое страшное может произойти в любой момент. Мы отдаем себе отчет в том, что после публикации этого текста нас начнет вычислять КГБ. И это может обернуться для нас самыми серьезными последствиями. Но последствия для наших семей, для всей Беларуси и для соседних стран будут еще страшнее, если срочно не будут приняты меры по остановке работы станции.

Датой публикации этого текста мы выбрали канун чернобыльской трагедии. В этот день весь мир вспоминает жертв преступной халатности руководства советского союза.

Это сообщение — крик о помощи. Мы умоляем всё мировое сообщество оказать давление на Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это наиболее безопасно» — говорилось в обращении.

Такой тип хакерской атаки специалисты называют «дефейс», когда страница веб-сайта заменяется другой, чаще всего содержащей рекламу, угрозы или вызывающие предупреждения, страницей. В дополнение к этому, злоумышленники либо блокируют доступ к остальным сегментам сайта, либо вообще удаляют прежнее содержимое ресурса.

В Минэнерго подтвердили факт взлома и прокомментировали содержание обращения:

«Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно — сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком.

В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен».