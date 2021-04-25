Птицу из Саксонии в Беларусь ввозить нельзя: там грипп

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр – Sputnik. Беларусь ограничивает ввоз птицы из отдельных регионов Германии и России из-за птичьего гриппа. Информация об этом размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Строгие меры начнут действовать с 28 апреля. Они будут распространяться на птицу из земель Саксонии-Анхальт и Северного Рейна-Вестфалии (Германия), а также из Астраханской области и Карачаево-Черкесской Республики (Россия).

Запрещено ввозить не только живую птицу, но и ее мясо, яйца, пух, перья и продукт из них. Решение принято на основании заключения экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что в этих местах зафиксированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, указывает Департамент Минсельхозпрода.

Его специалисты обращаются к владельцам ферм и других птицеводческих объектов с просьбой обеспечить на своем угодье дополнительную биологическую защиту.

Птичий грипп

Птичий грипп – острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Высокопатогенные штаммы гриппа могут вызывать 100-процентную гибель птиц.

Вероятность передачи нынешней формы птичьего гриппа человеку не доказана.

Вместе с тем, в феврале нынешнего года появилась информация о том, что семеро сотрудников птицефабрики на юге России в декабре 2020 года заразились птичьим гриппом. К счастью, болезнь прошла в легкой форме.

В России начали работать над вакциной от нового штамма птичьего гриппа, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.