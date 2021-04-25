МАЗ рассказал о том, как будет работать в Украине после введения спецпошлины для автобусов и грузовиков

Источник материала: Tut.by

На официальном сайте МАЗа появилась информация о том, как производитель будет работать с Украиной в мае. Ранее власти Украины ввели специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости, и она действует с начала мая.



Фото: пресс-служба МАЗ

«Для всех заинтересованных лиц и потребителей на украинском рынке сообщаем, что ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» совместно с официальным дистрибьютором — ООО «СИИ «Торговый Дом «МАЗ-Украина» продолжает свою работу на рынке Украины в обычном режиме.

Рынок Украины — один из стратегически важных для Минского автомобильного завода. За время сотрудничества наше предприятие изготовило и поставило полторы тысячи единиц пассажирской техники во все регионы страны. Особенно продуктивными были последние 3 года, когда объем поставок достиг двухсот пятидесяти единиц в год. В грузовом сегменте количество реализованной за последние шесть лет автотехники достигло более восьми тысяч единиц.

Поставки в Украину техники МАЗ, в том числе и пассажирской, продолжатся после 1 мая в полном объеме и в указанные сроки. ООО «СИИ «Торговый Дом «МАЗ-Украина» продолжает функционировать и выполнять все свои обязательства перед потребителями. Хотим подчеркнуть, что все клиенты Торгового дома «МАЗ-Украина» получат надежную и комфортную автотехнику МАЗ согласно оговоренному количеству и точно в срок», — сообщается в пресс-релизе.

Напомним, 22 апреля Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости.

Согласно ему, решение МКМТ о введении спецпошлины вступает в силу через 10 дней со дня публикации.

«Специальная пошлина применяется <…> до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины», — говорится в сообщении.

Под действие 35%-ной пошлины попадут автобусы (транспортные средства для перевозки 10 человек и более), грузовики с дизельными двигателями и полной массой 5−20 тонн и более 20 тонн (исключение сделано для автомобильных шасси). Кроме того, пошлина будет действовать на спецтехнику (автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские).

Решение о введении спецпошлины принято на основании материалов Минэкономики Украины, в котором изложены дискриминационные действия со стороны Беларуси. В частности, к таковым относятся утилизационный сбор, который взимается при ввозе в Беларусь колесной техники из Украины, а также неравные условия участия в госзакупках.

AUTO-Consulting сообщает, что за 2020 год в грузовиках полной массой более 3,5 тонн МАЗ был № 1 с продажами 798 шт (21,7% рынка), в сегменте автобусов МАЗу в прошлом году удалось выйти на второе место и реализовать 241 шт, заняв при этом 24,1% рынка. За первые 3 месяца 2021 года Минский автозавод упрочил лидерство по продажам, чьи показатели почти в 3 раза опережали ближайших конкурентов.