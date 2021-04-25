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МАЗ рассказал о поставках техники на Украину после 1 мая

25.04.2021 18:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр - Sputnik. ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" продолжает работу на рынке Украины в обычном режиме, в сотрудничестве с официальным официальным дистрибьютором – ООО "СИИ "Торговый Дом "МАЗ-Украина", говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте белорусского производителя.

Ранее власти Украины ввели специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси – ее размер составит 35% от таможенной стоимости. Соответствующее решение было принято межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) Украины 22 апреля и вступает через 10 дней после публикации – то есть с 1 мая.

"Поставки в Украину техники МАЗ, в том числе и пассажирской, продолжатся после 1 мая в полном объеме и в указанные сроки", – подчеркивается в сообщении компании.

"Рынок Украины – один из стратегически важных для Минского автомобильного завода", – говорится в заявлении. Только пассажирской техники было поставлено полторы тысячи единиц, причем в последние три года объем поставок достиг 250 единиц в год. В грузовом сегменте за последние шесть лет реализовано более восьми тысяч единиц автотехники.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее власти Украины ввели специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси – ее размер составит 35% от таможенной стоимости.
 
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МАЗ рассказал о том, как будет работать в Украине после введения спецпошлины для автобусов и грузовиков
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