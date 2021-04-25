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ГосСМИ показали новое видео из СИЗО КГБ: Тихановский обсуждает с Лукашенко будущее его сына Николая
25.04.2021 21:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Телеканал ОНТ
В ролике Сергей Тихановский говорит Лукашенко:
— После вас вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле потом.
— У тебя к Коле никаких вопросов не будет, — отвечает ему Лукашенко.
— У меня не будет.
— Он будет обычным гражданином, как и твои дети, говорит Лукашенко.
— Приедут за ним, — бросает реплику Тихановский.
Напомним, Александр Лукашенко
На ней присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей, экс-претендент в президенты Сергей Тихановский.
Также в комнате, где шел разговор, присутствовали сын Лукшенко — Николай, и его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
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Напомним, Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключенными 10 октября 2020 года.
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