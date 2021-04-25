ГосСМИ показали новое видео из СИЗО КГБ: Тихановский обсуждает с Лукашенко будущее его сына Николая

Источник материала: Tut.by

Телеканал ОНТ показал новое видео из СИЗО КГБ: на нем политзаключенный Сергей Тихановский обсуждает с Александром Лукашенко будущее его сына Николая. Контекст беседы не понятен.

В ролике Сергей Тихановский говорит Лукашенко:

— После вас вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле потом.

— У тебя к Коле никаких вопросов не будет, — отвечает ему Лукашенко.

— У меня не будет.

— Он будет обычным гражданином, как и твои дети, говорит Лукашенко.

— Приедут за ним, — бросает реплику Тихановский.

Напомним, Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключенными 10 октября 2020 года.

На ней присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей, экс-претендент в президенты Сергей Тихановский.

Также в комнате, где шел разговор, присутствовали сын Лукшенко — Николай, и его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.