ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГосСМИ показали новое видео из СИЗО КГБ: Тихановский обсуждает с Лукашенко будущее его сына Николая

25.04.2021 21:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Телеканал ОНТ показал новое видео из СИЗО КГБ: на нем политзаключенный Сергей Тихановский обсуждает с Александром Лукашенко будущее его сына Николая. Контекст беседы не понятен.

В ролике Сергей Тихановский говорит Лукашенко:

— После вас вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле потом.

— У тебя к Коле никаких вопросов не будет, — отвечает ему Лукашенко.

— У меня не будет.

— Он будет обычным гражданином, как и твои дети, говорит Лукашенко.

— Приедут за ним, — бросает реплику Тихановский.

Напомним, Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключенными 10 октября 2020 года.

На ней присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей, экс-претендент в президенты Сергей Тихановский.

Также в комнате, где шел разговор, присутствовали сын Лукшенко — Николай, и его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключенными 10 октября 2020 года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
МАЗ рассказал о поставках техники на Украину после 1 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by