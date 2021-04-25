ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Д. Ярошевич о прогнозе белорусской экономики на второй квартал текущего года

25.04.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

За первый квартал года внешнеторговое сальдо Беларуси плюс миллиард долларов. Наша продукция находит своего покупателя в разных странах, повышается спрос в Евразийском экономическом союзе и Китае. 

В Министерстве экономики положительно оценивают вклад всех отраслей в ВВП страны, прогнозируя, что строительство и сельское хозяйство подтянут показатели к полугодию. О прогнозе на второй квартал и год в целом мы спросили у замминистра экономики Дмитрия Ярошевича (видео). 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За первый квартал года внешнеторговое сальдо Беларуси плюс миллиард долларов. Наша продукция находит своего покупателя в разных странах, повышается спрос в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
ГосСМИ показали новое видео из СИЗО КГБ: Тихановский обсуждает с Лукашенко будущее его сына Николая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by