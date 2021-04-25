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Д. Ярошевич о прогнозе белорусской экономики на второй квартал текущего года
25.04.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
За первый квартал года внешнеторговое сальдо Беларуси плюс миллиард долларов. Наша продукция находит своего покупателя в разных странах, повышается спрос в Евразийском экономическом союзе и Китае.
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За первый квартал года внешнеторговое сальдо Беларуси плюс миллиард долларов. Наша продукция находит своего покупателя в разных странах, повышается спрос в...
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