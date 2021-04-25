Д. Ярошевич о прогнозе белорусской экономики на второй квартал текущего года

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За первый квартал года внешнеторговое сальдо Беларуси плюс миллиард долларов. Наша продукция находит своего покупателя в разных странах, повышается спрос в Евразийском экономическом союзе и Китае.



В Министерстве экономики положительно оценивают вклад всех отраслей в ВВП страны, прогнозируя, что строительство и сельское хозяйство подтянут показатели к полугодию. О прогнозе на второй квартал и год в целом мы спросили у замминистра экономики Дмитрия Ярошевича (видео).