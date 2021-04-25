В Минэкономики прогнозируют рост ВВП на 1,8% в первом полугодии

Источник материала: Tut.by

Министерство экономики прогнозирует рост ВВП на 1,8% в первом полугодии. Об этом заявил замминистра экономики Дмитрий Ярошевич в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1».

По его словам, ВВП Беларуси в первом квартале вырос на 0,9%. «Самый большой вклад внесла промышленность, при этом не только наши традиционные сырьевые отрасли (нефтепереработка и калийные удобрения), но и производство машин, оборудования, вычислительной техники. Конечно, не все отрасли сработали так хорошо. Есть трудности в строительстве в связи с холодной зимой, однако темпы ввода жилья выше, чем в прошлом году. Сельское хозяйство еще не набрало нужные темпы роста. Пока проседают услуги».

На второй квартал нынешнего года в Минэкономики, по его словам, «смотрят оптимистично».

«Наша оценка полугодия на данный момент — рост ВВП на 1,8%», — заявил Ярошевич.