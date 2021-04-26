«Это интересно. Но нужны конкретные предложения и гласность». Помогут ли государству частные застройщики строить арендное жилье?

Источник материала: realt.by

Чтобы заинтересовать частных застройщиков и привлечь их к строительству арендного жилья, государство планирует предоставлять им ряд преференций. Среди прочих: строительство инженерных сетей, дешевые кредиты, налоговые льготы и другое. Мы поинтересовались, что думают об этом сами застройщики, готовы ли они строить арендное жилье и на каких условиях.

Новый взгляд на старую проблему

Курс на строительство арендного жилья в Беларуси был взят в 2011 году после выхода указа № 512, хотя эта тема активно обсуждалась еще задолго до выхода в свет этого документа. Первые арендные дома в республике появились в 2012 году. Планировалось, что с каждым годом объемы строительства будут увеличиваться и к 2016 году достигнут 1 миллиона квадратных метров. Однако планам не суждено было сбыться. Возник дефицит бюджетных денег, и новое строительство стало сворачиваться.

Что касается бизнеса, которому предложили строить арендное жилье, то он тоже не заинтересовался этим сегментом рынка. В первую очередь, по причине слишком дорогих кредитов банков, которые можно было бы привлекать на строительство, и слишком долгой окупаемости проектов.

Несмотря на это, президент и чиновники продолжали говорить о необходимости увеличения фонда арендного жилья, благодаря которому многие граждане могли бы улучшить свои жилищные условия.

Так, в конце ноября 2020 года министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в интервью газете «Рэспублiка» сказал, что рынок арендного жилья в нашей стране находится в начальной стадии. Он выразил надежду на то, что помогать увеличивать арендный фонд будут и коммерческие предприятия. Министр проинформировал, что рассматривается возможность предоставления частным застройщикам бесплатных земельных участков и оплаты подведения инженерных сетей к домам за счет бюджета. Однако при условии, что коммерческий застройщик построит жилой дом с последующей передачей его в поквартирную аренду.

Данная тема получила дальнейшее развитие. Недавно Realt.by писал о том, что для привлечения частных застройщиков отраслевое министерство планирует без аукциона предоставлять им сразу два земельных участка: один – для строительства арендного дома, а другой – для возведения новостройки на коммерческих условиях . Также планируется, что строительство инженерных сетей для арендного дома будет осуществляться за счет государства, а для коммерческого дома будет предоставляться государственная компенсация в размере 50%. Не исключено, что появятся и налоговые льготы. Также обсуждается возможность предоставления кредитов для строительства таких домов с более низкой процентной ставкой в случае, если большая часть средств будет самого застройщика.

Мы поинтересовались, что думают об этом сами застройщики и как решается данный вопрос в Европе.

«Нужны конкретные предложения и гласность»

Сергей Коренько, председатель собрания акционеров СООО «Арэса-Сервис»: