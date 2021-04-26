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Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска

26.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

С 1 января 2015-го вступил в силу запрет на выделение земель под Минском под дачи без аукциона. Три садовых товарищества у деревни Гончаровка в Смолевичском районе (Вектор-2012, Стрелец-2014 и Лавина-2014) успели запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда: им на троих выделили более сотни гектаров полей и лесопосадок. Все три садоводческих товарищества спланированы как коттеджные поселки: огороженная территория, широкие проезды, участки от 9,5 до 14 соток, электричество, газ (у кого-то в перспективе, у кого-то в наличии), центральный водопровод и уличное освещение.

Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска

Стрелец-2014

Садоводческое товарищество встречает закрытыми воротами и предупреждением о видеонаблюдении.

Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска

Массив на пару сотен участков огорожен забором. Рядом еловый лес, но попасть туда, не покинув территорию товарищества через ворота, не получится. Из того, что можно рассмотреть через сетку забора - есть уличное освещение, но нет признаков газифицированности.

Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска

Дороги грунтовые, глина - не на каждом авто в дождливые времена проедешь. Впрочем, тут строятся.

Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска

Из выставленного на продажу в СТ - один надел. 15 тысяч долларов в эквиваленте хотят за участок в 10 соток. Правда, он не приватизирован (читай, продается не надел, а право быть членом СТ и пользоваться этими сотками). "Участок без долгов, перспективное место, широкие дороги, свет, вода, проектируется газ", - сообщает продавец.

Вектор-2012

Это садоводческое товарищество выглядит совсем мало освоенным. Стройки можно по пальцам перечесть.

Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска

Электричество есть, но уличного освещения пока не видно. Как и желтеньких столбиков газа, а также намеков на центральный водопровод.

Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска

На продажу в Векторе выставлено пару участков.

Неприватизированные 13,8 соток без строений оценивают в 13 тысяч долларов. "Электричество есть. Запланирована круглогодичная вода весной 2021-го" - пишет продавец.

Участок в 9,5 сотки оценен в 11 тысяч. В объявлении указано, что он в частной собственности.

Лавина-2014

Это самый большой и самый "упакованный" массив, в центре которого остров взрослого соснового леса.

Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска

Даже со въезда видно - установлено уличное освещение, на каждый участок уже заведены электричество, газ и круглогодичный водопровод. На въезде достраивают помещение СТ и будущий магазин.

Но строят коттеджи тут всего несколько человек.

Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска

Впрочем, строят в рамках концепции "это будет коттеджный поселок". Дома не огромные, но уже и не дачные.

Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска

Вялое строительство объясняется просто - большинство тех, кто получил наделы в этой тройке новых товариществ, не планировал ввязываться в стройку. Просто хотели перепродать участок, когда он обрастет коммуникациями. Пятилетний запрет на перепродажу у большинства истекает этой осенью. Так что по осени тут будет огромное количество предложений.

Эта ситуация и тормозит развитие СТ как коттеджных поселков. Например, в планах у Лавины - установить видеонаблюдение (это важно: пока идут стройки, обеспечить сохранность имущества), облагородить лесок, сделать там прогулочные дорожки. Обеспечить поселок детскими и спортивными площадками. Дорогами и тротуарами. Место есть - заинтересованных это оплачивать нет. Когда участки будут перепроданы и развернется строительство домов, договариваться с членами СТ будет проще - новоселы точно захотят  жить с максимальным комфортом.

Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска

Кстати, недалеко аэропорт. Пока изучали Лавину, видели самолет. И слышали, но - звук не глушит. Такое соседство переживается гораздо легче, чем соседство с железной дорогой, по которой ходят товарняки.

Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска

На продажу в Лавине выставлено несколько участков, можно оценить пожелания продавцов.

Минимальная цена 16,9 тысячи долларов в эквиваленте - за 11,9 сотки. "Проект СТ создавался с учетом развития коттеджной застройки. В дальнейшем участки в СТ Лавина-2014 отнесут к д. Гончаровка", - уверяет агент.

Еще один участок, в 11 соток, ближе к деревне, выставлен за 18,5 тысячи долларов.

Далее ценник идет по возрастающей: максимальная цена - эквивалент 20 тысячам долларов за 11 соток, но указано, что торг возможен.

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Теги: Минск
 
 
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С 1 января 2015-го вступил в силу запрет на выделение земель под Минском под дачи без аукциона. Три садовых товарищества у деревни Гончаровка в Смолевичском районе...
 
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