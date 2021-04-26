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Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
26.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С 1 января 2015-го вступил в силу запрет на выделение земель под Минском под дачи без аукциона. Три садовых товарищества у деревни Гончаровка в Смолевичском районе (Вектор-2012, Стрелец-2014 и Лавина-2014) успели запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда: им на троих выделили более сотни гектаров полей и лесопосадок. Все три садоводческих товарищества спланированы как коттеджные поселки: огороженная территория, широкие проезды, участки от 9,5 до 14 соток, электричество, газ (у кого-то в перспективе, у кого-то в наличии), центральный водопровод и уличное освещение.
Из выставленного на продажу в СТ - один надел. 15 тысяч долларов в эквиваленте хотят за
Вектор-2012
Это садоводческое товарищество выглядит совсем мало освоенным. Стройки можно по пальцам перечесть.
На продажу в Векторе выставлено пару участков.
Неприватизированные 13,8 соток без строений
Участок в 9,5 сотки
Лавина-2014
Это самый большой и самый "упакованный" массив, в центре которого остров взрослого соснового леса.
Вялое строительство объясняется просто - большинство тех, кто получил наделы в этой тройке новых товариществ, не планировал ввязываться в стройку. Просто хотели перепродать участок, когда он обрастет коммуникациями. Пятилетний запрет на перепродажу у большинства истекает этой осенью. Так что по осени тут будет огромное количество предложений.
Эта ситуация и тормозит развитие СТ как коттеджных поселков. Например, в планах у Лавины - установить видеонаблюдение (это важно: пока идут стройки, обеспечить сохранность имущества), облагородить лесок, сделать там прогулочные дорожки. Обеспечить поселок детскими и спортивными площадками. Дорогами и тротуарами. Место есть - заинтересованных это оплачивать нет. Когда участки будут перепроданы и развернется строительство домов, договариваться с членами СТ будет проще - новоселы точно захотят жить с максимальным комфортом.
На продажу в Лавине выставлено несколько участков, можно оценить пожелания продавцов.
Минимальная цена 16,9 тысячи долларов в эквиваленте - за
Еще один участок, в 11 соток, ближе к деревне,
Далее ценник идет по возрастающей: максимальная цена - эквивалент 20 тысячам долларов за 11 соток, но указано, что
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Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска
С 1 января 2015-го вступил в силу запрет на выделение земель под Минском под дачи без аукциона. Три садовых товарищества у деревни Гончаровка в Смолевичском районе...
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