Почти настоящие коттеджные поселки. Сколько стоят дома и участки в дачных массивах возле деревни Гончаровка недалеко от Минска

Из выставленного на продажу в СТ - один надел. 15 тысяч долларов в эквиваленте хотят за участок в 10 соток. Правда, он не приватизирован (читай, продается не надел, а право быть членом СТ и пользоваться этими сотками). "Участок без долгов, перспективное место, широкие дороги, свет, вода, проектируется газ", - сообщает продавец.

Вектор-2012

Это садоводческое товарищество выглядит совсем мало освоенным. Стройки можно по пальцам перечесть.