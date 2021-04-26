В России создают угольного монстра. БЕЛАЗ получил контракт на 200 млн долларов

Источник материала: Tut.by

БЕЛАЗ поставит на Эльгинское месторождение в России 93 самосвала грузоподъемностью от 90 до 220 тонн на сумму в 200 млн долларов. Об этом сообщила компания «Эльгауголь», которая разрабатывает данное месторождение.



Фото: пресс-служба компании «Эльгауголь»

Поставки техники начнутся в июне текущего года.

Эльгинский проект занимается обновлением парка техники с момента прихода весной прошлого года нового инвестора. Приобретение очередной партии техники, в том числе белорусских самосвалов, продиктовано постоянным наращиванием объемов добычи на Эльге. «Так, в 2021 году добыча угля на месторождении достигнет уровня в 18 млн тонн. Новая техника поможет существенно увеличить этот показатель уже в ближайшее время», — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора ООО «Управляющая компания «Эльгауголь» Александра Исаева.

Согласно программе развития в 2021 году объем добычи на Эльгинском месторождении достигнет 18 млн тонн и увеличится до 45 млн тонн к 2023 году.

Эльгинское угольное месторождение — крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Разработка месторождения началась в 2011 году компанией «Мечел» Игоря Зюзина.

В течение 2020 года «А-Проперти» Альберта Авдоляна за 142 млрд российских рублей приобрела у «Мечела» и Газпромбанка Эльгинское месторождение. В «А-Проперти» говорили, что сделка профинансирована за счет собственных и заемных средств. При этом сразу после ее закрытия в декабре 2020 года большая часть Эльгинского угольного комплекса была отдана в залог Россельхозбанку и Газпромбанку.

Forbes оценивает состояние Авдоляна в 1 млрд долларов. Бизнесмен, который имеет гражданство России, Армении и Мальты, сделал капитал на продаже доли в компании Garsdale, владевшей акциями «Мегафона» и Yota.

Всего за два года Альберт Авдолян может создать крупнейшего в России производителя металлургических углей. В сентябре 2019 года «А-Проперти» получила контроль над Якутской топливно-энергетической компанией, скупив ее долги. Компания Авдоляна также намерена консолидировать 75% в капитале порта Вера и Огоджинском угольном месторождении. Также планируется покупка крупнейшего производителя металлургического угля «Сибантрацита» за 1 млрд долларов, сделка пока не закрыта. Как писал « Коммерсантъ », новый игрок выходит на рынок с широким использованием заемного финансирования от госбанков и помощью «Ростеха», необычной для угольной отрасли РФ, которая исторически после распада СССР была полностью частной.

«Эльгауголь» планирует потратить на реализацию проекта 130 млрд российских рублей.

Основным рынком сбыта эльгинского угля, по плану, станет Китай. «Эльгауголь» уже объявила о создании СП с китайской Guohang Ocean Shipping.