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В России создают угольного монстра. БЕЛАЗ получил контракт на 200 млн долларов
26.04.2021 11:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
БЕЛАЗ поставит на Эльгинское месторождение в России 93 самосвала грузоподъемностью от 90 до 220 тонн на сумму в 200 млн долларов. Об этом
Поставки техники начнутся в июне текущего года.
Эльгинский проект занимается обновлением парка техники с момента прихода весной прошлого года нового инвестора. Приобретение очередной партии техники, в том числе белорусских самосвалов, продиктовано постоянным наращиванием объемов добычи на Эльге. «Так, в 2021 году добыча угля на месторождении достигнет уровня в 18 млн тонн. Новая техника поможет существенно увеличить этот показатель уже в ближайшее время», — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора ООО «Управляющая компания «Эльгауголь» Александра Исаева.
Согласно программе развития в 2021 году объем добычи на Эльгинском месторождении достигнет 18 млн тонн и увеличится до 45 млн тонн к 2023 году.
Эльгинское угольное месторождение — крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Разработка месторождения началась в 2011 году компанией «Мечел» Игоря Зюзина.
В течение 2020 года «А-Проперти» Альберта Авдоляна за 142 млрд российских рублей приобрела у «Мечела» и Газпромбанка Эльгинское месторождение. В «А-Проперти» говорили, что сделка профинансирована за счет собственных и заемных средств. При этом сразу после ее закрытия в декабре 2020 года большая часть Эльгинского угольного комплекса была
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Всего за два года Альберт Авдолян может создать крупнейшего в России производителя металлургических углей. В сентябре 2019 года «А-Проперти» получила контроль над Якутской топливно-энергетической компанией, скупив ее долги. Компания Авдоляна также намерена консолидировать 75% в капитале порта Вера и Огоджинском угольном месторождении. Также планируется покупка крупнейшего производителя металлургического угля «Сибантрацита» за 1 млрд долларов, сделка пока не закрыта. Как писал «
«Эльгауголь» планирует потратить на реализацию проекта 130 млрд российских рублей.
Основным рынком сбыта эльгинского угля, по плану, станет Китай. «Эльгауголь» уже объявила о создании СП с китайской Guohang Ocean Shipping.
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Эльгинский проект занимается обновлением парка техники с момента прихода весной прошлого года нового инвестора.
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