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Были в минусе с 2013 года. Как сработал МАЗ в прошлом году
26.04.2021 11:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МАЗ по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 142 тысячи рублей, сообщается в
Крупнейший белорусский производитель грузовой техники и автобусов увеличил выручку от реализации на 14,3% до 1,490 млрд рублей, себестоимость реализованной продукции выросла на 12,9% до 1,420 млрд рублей.
Долгосрочная дебиторская задолженность за год выросла на 35,3%. Предприятию должны 65,2 млн рублей. Долгосрочные обязательства самого МАЗа подросли на 7,3% до 487,1 млн рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность выросла на 62,3% до 517,8 млн рублей.
Среднесписочная численность работников за год сократилась на 212 человек до 15 тысяч 378 человек.
Ранее сообщалось о том, что прошлый год
Уже в нынешнем году предприятие столкнулось с трудностями на третьем по значимости украинском рынке. Сперва мэр Львова
Потом Украина
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МАЗ по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 142 тысячи рублей, сообщается в опубликованной предприятием отчетности по национальным стандартам....
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