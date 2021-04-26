Были в минусе с 2013 года. Как сработал МАЗ в прошлом году

Источник материала: Tut.by

МАЗ по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 142 тысячи рублей, сообщается в опубликованной предприятием отчетности по национальным стандартам. Скорректированный результат 2019 года — убыток в размере 497 тысяч рублей.



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Крупнейший белорусский производитель грузовой техники и автобусов увеличил выручку от реализации на 14,3% до 1,490 млрд рублей, себестоимость реализованной продукции выросла на 12,9% до 1,420 млрд рублей.

Долгосрочная дебиторская задолженность за год выросла на 35,3%. Предприятию должны 65,2 млн рублей. Долгосрочные обязательства самого МАЗа подросли на 7,3% до 487,1 млн рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность выросла на 62,3% до 517,8 млн рублей.

Среднесписочная численность работников за год сократилась на 212 человек до 15 тысяч 378 человек.

Ранее сообщалось , что МАЗ по итогам 2019 года сработал с чистой прибылью — впервые с 2013 года. Прибыль составила скромные 33 тысячи рублей. Среднесписочная численность сотрудников за год сократилась на 669 человек, до 15,6 тысячи работников, по данным официальной отчетности, 2018 год флагман белорусского автомобилестроения закончил с чистым убытком 80,4 млн рублей. Максимальный убыток получен в 2014 году — 156 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что прошлый год был неплохим для МАЗа на важнейшем российском рынке. Продажи его дочки «МАЗ-Рус» выросли с 14 млрд до свыше 19 млрд российских рублей. Чистая прибыль увеличилась на 21,4% до 34 млн российских рублей.

Уже в нынешнем году предприятие столкнулось с трудностями на третьем по значимости украинском рынке. Сперва мэр Львова заявил об отказе от закупки 100 автобусов МАЗ из-за действий режима Александра Лукашенко.

Потом Украина решила ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости. Решение о введении спецпошлины приняли на основании материалов Минэкономики Украины, в котором изложены дискриминационные действия со стороны Беларуси. К таковым отнесли утилизационный сбор, который взимается при ввозе в Беларусь колесной техники из Украины, а также неравные условия участия в госзакупках.