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Минэкономики прогнозирует рост ВВП Беларуси на уровне 1,8 %
26.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Минэкономики прогнозирует рост ВВП Беларуси по итогам второго квартала на уровне 1,8 %. Об этом заявил замминистра экономики
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Минэкономики прогнозирует рост ВВП Беларуси по итогам II квартала на уровне 1,8 %. Об этом заявил замминистра экономики Дмитрий Ярошевич. За первые три месяца с...
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