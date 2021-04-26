Минэкономики прогнозирует рост ВВП Беларуси на уровне 1,8 %

Источник материала: БT

Минэкономики прогнозирует рост ВВП Беларуси по итогам второго квартала на уровне 1,8 %. Об этом заявил замминистра экономики Дмитрий Ярошевич . За первые три месяца с хорошей прибавкой сработали промышленность, машиностроение, IT-сфера. Во втором квартале большего вклада ждут от строительного комплекса, сферы услуг и АПК. Оживают и экспортные рынки. Плюс миллиард долларов - внешнеторговое сальдо за январь - март. Складские запасы составляют чуть более 60 %. Это самый низкий показатель за 8 лет. Наращивание внешних продаж регулятор связывает и с тем, что заработают в полную силу все инструменты поддержки экспортеров.



Особое внимание будет уделено долговым обязательствам реального сектора, по каждому проблемному предприятию разрабатываются планы оздоровления.