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Минэкономики прогнозирует рост ВВП Беларуси на уровне 1,8 %

26.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Минэкономики прогнозирует рост ВВП Беларуси по итогам второго квартала на уровне 1,8 %. Об этом заявил замминистра экономики Дмитрий Ярошевич. За первые три месяца с хорошей прибавкой сработали промышленность, машиностроение, IT-сфера. Во втором квартале большего вклада ждут от строительного комплекса, сферы услуг и АПК. Оживают и экспортные рынки. Плюс миллиард долларов - внешнеторговое сальдо за январь - март. Складские запасы составляют чуть более 60 %. Это самый низкий показатель за 8 лет. Наращивание внешних продаж регулятор связывает и с тем, что заработают в полную силу все инструменты поддержки экспортеров.

Особое внимание будет уделено долговым обязательствам реального сектора, по каждому проблемному предприятию разрабатываются планы оздоровления. 

 
 
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Минэкономики прогнозирует рост ВВП Беларуси по итогам II квартала на уровне 1,8 %. Об этом заявил замминистра экономики Дмитрий Ярошевич. За первые три месяца с...
 
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