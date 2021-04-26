Минэкономики хочет, чтобы ВВП вырос до 1,8% в первом полугодии

В Министерстве экономики полагают, что ВВП Беларуси в первом полугодии может вырасти на 1,8%.

Такой прогноз в «Главном эфире» белорусского государственного телевидения сделал замминистра экономики Дмитрий Ярошевич. Отметим, что в прогнозе социально-экономического развития страны по итогам года заложен именно такой показатель прироста ВВП.

«ВВП Беларуси в первом квартале вырос на 0,9%. Отрадно, что самый большой вклад внесла промышленность, при этом не только наши традиционные сырьевые отрасли (нефтепереработка и калийные удобрения), но у нас высокие темпы производства машин и оборудования, вычислительной техники. Конечно, не все отрасли сработали так хорошо, как выше перечисленные. Есть трудности в стройке, они объективные, связаны с холодной зимой. Но одновременно темпы ввода жилья выше, чем в прошлом году. Уже почти треть жилья введена, которая запланирована на год с господдержкой. Сельское хозяйство пока еще не вышло на свою, нужную скорость не набрало. Ну и, конечно, услуги. Услуги пока проседают. В первом квартале они давали в целом отрицательный вклад по темпам роста», — отрапортовал Дмитрий Ярошевич.

Он также отметил снижение складских запасов, рост реальных доходов населения, и сделал прогноз по росту ВВП Беларуси к концу полугодия до 1,8%.

Напомним, что согласно опубликованному на прошлой неделе прогнозу Совмина по основным экономическим показателям, в ближайшее время ускорится рост белорусской экономики. В следующем году ВВП вырастет на 2,9%, а в 2023 — на 3,8%. При этом прогноз на 2021 год — 1,8%.