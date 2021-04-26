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Минэкономики хочет, чтобы ВВП вырос до 1,8% в первом полугодии
26.04.2021 13:33 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Министерстве экономики полагают, что ВВП Беларуси в первом полугодии может вырасти на 1,8%.
Такой прогноз в
«ВВП Беларуси в первом квартале вырос на 0,9%. Отрадно, что самый большой вклад внесла промышленность, при этом не только наши традиционные сырьевые отрасли (нефтепереработка и калийные удобрения), но у нас высокие темпы производства машин и оборудования, вычислительной техники. Конечно, не все отрасли сработали так хорошо, как выше перечисленные. Есть трудности в стройке, они объективные, связаны с холодной зимой. Но одновременно темпы ввода жилья выше, чем в прошлом году. Уже почти треть жилья введена, которая запланирована на год с господдержкой. Сельское хозяйство пока еще не вышло на свою, нужную скорость не набрало. Ну и, конечно, услуги. Услуги пока проседают. В первом квартале они давали в целом отрицательный вклад по темпам роста», — отрапортовал Дмитрий Ярошевич.
Он также отметил снижение складских запасов, рост реальных доходов населения, и сделал прогноз по росту ВВП Беларуси к концу полугодия до 1,8%.
Напомним, что согласно
Отметим, сейчас ВВП страны
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В Министерстве экономики полагают, что ВВП Беларуси в первом полугодии может вырасти на 1,8%.
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