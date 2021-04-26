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Доллар США упал в цене, евро подорожал на торгах в понедельник
26.04.2021 13:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр - Sputnik. Российский рубль и евро прибавили в цене, доллар США подешевел на торгах в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро стал дороже на 0,09%, доллар США потерял в стоимости 0,28%, а российский рубль вырос в цене на 0,17%.
По итогам торгов 26 апреля на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
В какой валюте хранить сбережения
Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала Sputnik, что доллар в этом году будет более перспективной валютой.
"Экономика США начнет восстанавливаться быстрее экономики Евросоюза. В США идет массовая вакцинация, и там ограничения достаточно быстро отменяются", – отметила Мильчакова.
Однако эксперт напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.
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Российский рубль укрепил свои позиции по отношению к белорусской валюте и пошел в рост на торгах в начале новой рабочей недели.
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