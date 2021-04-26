﻿ Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 апреля 2021 года. 21.by
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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 апреля 2021 года

26.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю показал небольшой рост   на 0.7% и составил 1231 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за те же семь дней снизилась на 0.4% и равна на данный момент 1312 $/м2.  Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 81 $/м2 в пользу новостроек.

Средний уровень цен на квартиры в столице без учета влияния новостроек составил 1329 $/м2, что на 0.3% ниже, чем неделей ранее.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 апреля 2021 года

Положительная динамика цен наблюдается на вторичном рынке Минска впервые за последние 14 недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 апреля 2021 года

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Количество выставленных на продажу объектов продолжает уменьшаться. За последние 7 дней число объявлений сократилось на 2%. Произошло это в большей мере за счет 1- и 4-комнатных квартир, которых за неделю стало меньше на 4% и 3% соответственно.

Среди районов города сильно сократилось предложение у Октябрьского – сразу на 12% за неделю. В Центральном и Московском, напротив, количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 7% в каждом.  

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 апреля 2021 года

Средняя цена квадратного метра увеличилась у всех типов квартир. Сильнее всего – у 1- и 4-комнатных квартир.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 апреля 2021 года

В районах города динамика цен на квартиры была разнонаправленной. Больше других квадратный метр за неделю подешевел в Центральном (-2%) и Советском (-1%) районах. В Заводском и Первомайском, напротив, квартиры стали немного дороже. 


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 апреля 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 апреля 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 799 $/м2 (+0.1%), Витебск — 600 $/м2 (без изменений), Гомель — 624 $/м2 (-0.3%), Гродно — 712 $/м2 (-0.4%), Могилев — 642 $/м2 (-0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 612 $/м2 (-0.2%), Солигорск — 792 $/м2 (+0.2%), Молодечно — 748 $/м2 (-0.4%), Жодино — 725 $/м2 (-0.6%), Слуцк — 603 $/м2 (-0.3%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 19 по 26 апреля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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