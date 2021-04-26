Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 апреля 2021 года

Количество выставленных на продажу объектов продолжает уменьшаться. За последние 7 дней число объявлений сократилось на 2%. Произошло это в большей мере за счет 1- и 4-комнатных квартир, которых за неделю стало меньше на 4% и 3% соответственно.

Среди районов города сильно сократилось предложение у Октябрьского – сразу на 12% за неделю. В Центральном и Московском, напротив, количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 7% в каждом.