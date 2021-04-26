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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 апреля 2021 года
26.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за те же семь дней снизилась на 0.4% и равна на данный момент 1312 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 81 $/м2 в пользу новостроек.
Количество выставленных на продажу объектов продолжает уменьшаться. За последние 7 дней число объявлений сократилось на 2%. Произошло это в большей мере за счет 1- и 4-комнатных квартир, которых за неделю стало меньше на 4% и 3% соответственно.
Среди районов города сильно сократилось предложение у Октябрьского – сразу на 12% за неделю. В Центральном и Московском, напротив, количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 7% в каждом.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 612 $/м2 (-0.2%), Солигорск — 792 $/м2 (+0.2%), Молодечно — 748 $/м2 (-0.4%), Жодино — 725 $/м2 (-0.6%), Слуцк — 603 $/м2 (-0.3%).
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За неделю, с 19 по 26 апреля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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