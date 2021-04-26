«Народ озверел и вышел на улицы». Песков попросил не считать слова зятя Ельцина позицией Кремля

Источник материала: Tut.by

Оценки советника президента России на общественных началах Валентина Юмашева ситуации в Беларуси, данные им в интервью, не имеют отношения к официальной позиции Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



Валентин Юмашев во время интервью Жанне Немцовой для DW, 2019 год

Речь идет о фрагменте интервью Юмашева изданию Forbes .

— В 1994 году на выборах побеждает Лукашенко. И после этого в Белоруссии выборы закончились. Через 26 лет народ озверел и вышел на улицы, — сказал в нем Юмашев.

В связи с этим представителя Кремля спросили, совпадает ли это представление с позицией Владимира Путина и знает ли президент о такой точке зрения своего советника.

— Два раза — нет. Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции РФ, — заявил Песков (цитата по « Интерфаксу »).

Валентин Юмашев был руководителем администрации президента Бориса Ельцина с марта 1997-го по декабрь 1998 года. Сейчас он является советником президента на общественных началах и занимается бизнесом.

Недавно центр «Трансперенси интернешнл — Россия» сообщил , что Валентин Юмашев, а также его жена Татьяна, дочь Бориса Ельцина, купил дом на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. Недвижимость стоила 15 млн евро.

Юмашев сообщил «Важным историям», что купил дом на «заработанные деньги и кредит из российского банка». «В последние годы мои основные источники дохода — дивиденды от акций En+, консалтинговая деятельность и работа в совете директоров. Мне принадлежат 1,6% акций En+, где я работал с момента создания группы и получил эти акции в качестве вознаграждения», — заметил Юмашев.

Он также подчеркнул, что с декабря 1998 года является частным лицом. Вместе с тем Валентин Юмашев значится советником президента России на общественных началах. Его функция — координация работы Ельцин-центра (в качестве члена правления некоммерческой организации) с администрацией президента РФ. «Эта работа не является госслужбой и не оплачивается из бюджета», — отметил Юмашев.