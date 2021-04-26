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Эксперт: деньги для лизинга в Беларуси будут дорожать

26.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Деньги для лизинга в Беларуси будут дорожать. По мнению экспертов, фондирование лизинговой отрасли зависит от банков. Практически все крупные игроки белорусского банковского рынка имеют свои лизинговые компании и не готовы предоставлять ресурсы независимым участникам. Также эксперты обращают внимание на стоимость заимствований для лизинговых компаний на внутреннем рынке: Нацбанк ограничивает денежное предложение с целью регулирования основных макроэкономических показателей. С увеличением ставки рефинансирования будет возрастать и стоимость фондирования. На конец 2020 года лизинговую деятельность в Беларуси осуществляли 112 компаний и 13 банков, в том числе 29 компаний с участием иностранного капитала. На 1 января этого года уставный фонд компаний отрасли составлял чуть более миллиарда белорусских рублей.

 
 
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Деньги для лизинга в Беларуси будут дорожать. По мнению экспертов, фондирование лизинговой отрасли зависит от банков. Практически все крупные игроки белорусского...
 
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