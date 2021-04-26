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На VOKA стартует второй сезон шоу «Про ЗОЖ»

26.04.2021 16:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 23 апреля на видеосервисе VOKA возобновилось шоу «Про ЗОЖ». Зрителей ждут 8 выпусков второго сезона программы, а вести ее будут уже хорошо знакомые зрителям ведущие – врач-диетолог и эксперт по правильному питанию Светлана Кашицкая и гуру здорового образа жизни и адепт правильно питания Александр Ярославцев.

Ведущие шоу «Про ЗОЖ» расскажут и докажут, что здоровые привычки и сбалансированное питание – это не обязательно строгие диеты и изнурительные упражнения, отказ от маленьких радостей жизни и скрупулезный подсчет калорий. В первую очередь это забота о себе, осознанность и внимательное отношение к запросам и потребностям своего организма. А еще – умение отличать факты от мифов, которыми тема ЗОЖ и правильного питания обросла в совершенно нездоровых количествах.

Темами первых четырех выпусков станут выход из зимней спячки, с которой в этом году тяжело справиться даже природе, вечная мечта похудеть к лету и пути ее достижения (ведущие обещают дать исчерпывающий и грамотный рецепт такого преображения), иммунитет и действенные способы его укрепления, а также правильное питание – ведь именно то, что мы едим, на 80% определяет то, как мы выглядим и как себя чувствуем.

Новые эпизоды шоу «Про ЗОЖ» будут выходить на VOKA в пятницу и субботу. Во втором сезоне, как и в первом, запланировано восемь выпусков. Посмотреть их можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA на мобильных устройствах или Smart TV бесплатно по авторизации.

 
 
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С 23 апреля на видеосервисе VOKA возобновилось шоу «Про ЗОЖ».
 
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