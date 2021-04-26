Цены сделок выросли на 1,6%. Обзор рынка продажи квартир за март 2021 года

В структуре спроса доля 1-комнатных по-прежнему остается заметно выше средней – с ними в марте заключили 48% всех сделок против обычных 40%. На 2-комнатные квартиры пришлось чуть меньше трети всего спроса, на «трешки» – только 16%.

За счет большего разнообразия и более выгодных условий кредитования первичного рынка доля готовых новостроек в общем числе сделок остается высокой с конца 2020 года. В марте 2021 с квартирами в новых готовых домах заключили 22% всех сделок, хотя по опыту прошлых лет их доля в среднем составляла около 13%.

Чаще обычного покупали квартиры в Октябрьском, Первомайском и Ленинском районах, удельный вес Фрунзенского и Московского районов в общем спросе, напротив, сократился.

Реже, чем обычно, в марте заключали сделки с квартирами в типовых панельных и старых панельных домах, интерес к современным «каркасникам», напротив, возрос.

Цены

Средняя цена проданных в Минске квартир за месяц выросла на 1.6% и составила 1301 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1374 $/м2 (+1.6% за месяц) — $ 52 000;

2-комнатные квартиры: 1256 $/м2 (+2.1%) — $ 61 000;

3-комнатные квартиры: 1173 $/м2 (+1.8%) — $ 79 200;

4-комнатные квартиры: 1175 $/м2 (+2.9%) — $ 84 750.