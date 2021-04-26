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Цены сделок выросли на 1,6%. Обзор рынка продажи квартир за март 2021 года

26.04.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

По сравнению с февралем число сделок в марте 2021-го выросло на 15%, превысив средние значения для этого месяца. Сильнее всего выросли продажи 2- и 3-комнатных квартир – на 25% и 20%. Число сделок с «однушками» увеличилось только на 6%.

Количество объявлений о продаже квартир за месяц выросло на треть, превысив отметку в 15 тысяч.

Цены сделок выросли на 1,6%. Обзор рынка продажи квартир за март 2021 года

В структуре спроса доля 1-комнатных по-прежнему остается заметно выше средней – с ними в марте заключили 48% всех сделок против обычных 40%. На 2-комнатные квартиры пришлось чуть меньше трети всего спроса, на «трешки» – только 16%.

За счет большего разнообразия и более выгодных условий кредитования первичного рынка доля готовых новостроек в общем числе сделок остается высокой с конца 2020 года. В марте 2021 с квартирами в новых готовых домах заключили 22% всех сделок, хотя по опыту прошлых лет их доля в среднем составляла около 13%.

Чаще обычного покупали квартиры в Октябрьском, Первомайском и Ленинском районах, удельный вес Фрунзенского и Московского районов в общем спросе, напротив, сократился.

Реже, чем обычно, в марте заключали сделки с квартирами в типовых панельных и старых панельных домах, интерес к современным «каркасникам», напротив, возрос.

Цены

Средняя цена проданных в Минске квартир за месяц выросла на 1.6% и составила 1301 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1374 $/м2 (+1.6% за месяц) — $ 52 000;

2-комнатные квартиры: 1256 $/м2 (+2.1%) — $ 61 000;

3-комнатные квартиры: 1173 $/м2 (+1.8%) — $ 79 200;

4-комнатные квартиры: 1175 $/м2 (+2.9%) — $ 84 750.

Цены сделок выросли на 1,6%. Обзор рынка продажи квартир за март 2021 года

Цена предложения за тот же период снизилась на 4.5% - 1252 $/м2. Сильнее всего просела цена у 4-комнатных (-9.5%) и 1-комнатных квартир (-5.5%).

Данная цена предложения сильно подвержена влиянию новостроек. Мы произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в марте составляла 1341 $ (-0.5% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей:

1-комнатные квартиры – 1405 $/м2,

2-комнатные квартиры – 1333 $/м2,

3-комнатные квартиры – 1270 $/м2,

4-комнатные квартиры – 1260 $/м2.


Цены сделок выросли на 1,6%. Обзор рынка продажи квартир за март 2021 года

Среди частей города динамика цен была разнонаправленной. Сильнее всего квадратный метр подорожал в микрорайонах Ботанический сад, Ваньковича-Жасминовая и Дрозды (+3% и более), стал дешевле в микрорайонах Воронянского, Минск Мир и Клары Цеткин-Романовская. Ценовые различия в разных частях города в марте выглядели так:


Цены сделок выросли на 1,6%. Обзор рынка продажи квартир за март 2021 года

За исключением Варшавы, в ключевых городах региона цены на квартиры за месяц выросли. Сильнее других – в Вильнюсе (+2.8%) и Москве (+2.6%).


Цены сделок выросли на 1,6%. Обзор рынка продажи квартир за март 2021 года

 
Теги: Минск
 
 
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