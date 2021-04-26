Акция в МТС: выгода до 800 рублей на iPhone 12 Pro

С 26 апреля по 9 мая iPhone 12 Pro можно будет приобрести в МТС со значительной скидкой. Выгода составит до 800 рублей, и доступна она как при покупке версии со 128 ГБ, так и с 256 ГБ памяти.

iPhone 12 Pro – один из наиболее технологически оснащенных смартфонов в современной линейке смартфонов Apple. Он оснащен ярким 6,1-дюймовым экраном с разрешением 2532×1170 точек и плотностью 460 пикселей на дюйм.

Внутри – мощный инновационный процессор A14 Bionic, способный совершать 11 трлн операций в секунду. Основная камера состоит из трех 12-мегапиксельных модулей, в помощь которым добавлен сенсор LiDAR.

Корпус выполнен из прочной нержавеющей стали. Защита от пыли и влаги по стандарту IP68 позволяет выдерживать погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут.

Специальная цена действует в рамках акции «Вам Бонус!». Стоимость iPhone 12 Pro со 128 ГБ снижена до 3099 рублей, а версия с 256 ГБ памяти – до 3499 рублей. В рассрочку их можно оформить с ежемесячным платежом от 191,30 рубля в первом случае, и от 213,04 рубля – во втором. Воспользовавшись акцией, можно будет сэкономить до 800 рублей.

Скидка предоставляется при подключении или переходе на тарифный план «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra». Подробнее об условиях акции «Вам бонус!» смотрите здесь .