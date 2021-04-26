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Некоторые виды сигарет подорожают с 1 мая в Беларуси

26.04.2021 18:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр – Sputnik. Отдельные виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 мая, об этом свидетельствуют данные Министерства по налогам и сборам республики.

Так, увеличатся цены на продукцию гродненской табачной фабрики "Неман":  сигареты Pall Mall (Red, Blue, Silver и Azure) будут стоить 2 рубля 85 копеек. За Pall Mall Superslims (Azure и Violet) нужно будет заплатить 2 рубля 75 копеек. Pall Mall Nano (Blue, Silver, Fresh, Fusion,  Green, Nanokings Blue и Nanokings Silver) обойдутся 2 рубля 70 копеек, а Pall Mall Nano Amber, Pall Mall Demi Green и Pall Mall Demi Purple - 2 рубля 65 копеек. Сигареты Pall Mall Nano Coral и Pall Mall Demi (Blue и Azure) будут стоить 2 рубля 60 копеек.

Все виды сигарет марки Rothmans подорожают на 5 копеек и обойдутся в 2 рубля 75 копеек.

Компания "Табак-Инвест" в мае повысит цены на сигареты LD Club Lounge (2 рубля 85 копеек), Monte Carlo Super Slims Azure и Lilac (2 рубля 80 копеек), Monte Carlo Evo Impulse (Green, Ruby, Summer, Fresh, а также Evo Blue и Evo Silver (2 рубля 70 копеек).  Сигареты Camel (Compact и Compact Blue, а также Camel  Studio Tropical Crush и Studio Exotic Crush) будут стоить 2 рубля 85 копеек, Camel Аctivate (Yellow Crush, Multi Mix, Purple, Ruby) - 2 рубля 90 копеек.

Импортируемые предприятием "Беларусьторг" сигареты Pall Mall Nano Blue обойдутся в 2 рубля 70 копеек, а Rothmans (Demi Mix, Demi Mix 3 in 1) - 2 рубля 75 копеек.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

В предыдущий раз цены на сигареты повышались 1 апреля текущего года.

С полным перечнем марок табачных изделий, цены на которые вырастут с первого числа следующего месяца, можно ознакомиться на сайте МНС.

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Теги: Минск
 
 
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Отдельные виды сигарет марок Monte Carlo и Camel станут дороже на 10 копеек, остальные - на 5 копеек.
 
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