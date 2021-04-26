БУТБ прогнозирует дальнейший рост экспортных цен на рапсовое масло

Источник материала: БT

Белорусская универсальная товарная биржа прогнозирует дальнейший рост экспортных цен на рапсовое масло. С начала года они выросли в среднем на 28 %. Это позволило белорусским экспортерам получить дополнительную выручку - более 220 тысяч евро. По мнению биржевых аналитиков, положительный ценовой тренд сохранится и во втором квартале. Помимо ситуации на внешних рынках, важную роль в ценообразовании играет и уровень конкуренции в ходе биржевых торгов. К слову, данный показатель за последние 3 месяца также значительно увеличился, что позволило продавцам рапсового масла стать крупнейшими экспортерами через торговую площадку БУТБ.