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БУТБ прогнозирует дальнейший рост экспортных цен на рапсовое масло

26.04.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская универсальная товарная биржа прогнозирует дальнейший рост экспортных цен на рапсовое масло. С начала года они выросли в среднем на 28 %. Это позволило белорусским экспортерам получить дополнительную выручку - более 220 тысяч евро. По мнению биржевых аналитиков, положительный ценовой тренд сохранится и во втором квартале. Помимо ситуации на внешних рынках, важную роль в ценообразовании играет и уровень конкуренции в ходе биржевых торгов. К слову, данный показатель за последние 3 месяца также значительно увеличился, что позволило продавцам рапсового масла стать крупнейшими экспортерами через торговую площадку БУТБ.

 
 
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Белорусская универсальная товарная биржа прогнозирует дальнейший рост экспортных цен на рапсовое масло. С начала года они выросли в среднем на 28 %. Это позволило...
 
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