|
БУТБ прогнозирует дальнейший рост экспортных цен на рапсовое масло
26.04.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Белорусская универсальная товарная биржа прогнозирует дальнейший рост экспортных цен на рапсовое масло. С начала года они выросли в среднем на 28 %. Это позволило белорусским экспортерам получить дополнительную выручку - более 220 тысяч евро. По мнению биржевых аналитиков, положительный ценовой тренд сохранится и во втором квартале. Помимо ситуации на внешних рынках, важную роль в ценообразовании играет и уровень конкуренции в ходе биржевых торгов. К слову, данный показатель за последние 3 месяца также значительно увеличился, что позволило продавцам рапсового масла стать крупнейшими экспортерами через торговую площадку БУТБ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская универсальная товарная биржа прогнозирует дальнейший рост экспортных цен на рапсовое масло. С начала года они выросли в среднем на 28 %. Это позволило...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)