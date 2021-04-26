Президенту больше не нужны консультации бизнеса: статус совета снижается, к составу снова вопросы

Источник материала: Tut.by

Совет по развитию предпринимательства меняет свой статус с консультативного органа при президенте на консультативный орган при Совете министров. Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ № 163 Александр Лукашенко подписал 26 апреля.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Теперь утверждать состав Совета по развитию предпринимательства будет премьер-министр Беларуси, а председателем Совета будет профильный вице-премьер. Сейчас Совет возглавляет Дмитрий Крутой, замглавы Администрации президента.

В комментарии пресс-службы отмечено , что указ «позволит повысить оперативность принятия советом решений и оптимизировать порядок обновления его персонального состава».

К персональному составу совета сейчас есть вопросы: кто-то в опале, кто-то занят своими проблемами в стране и за ее пределами. Игорь Чернявский был задержан по делу банкиров и Туровского молочного комбината, Виктор Лемешеский вынужденно уступил скандальный аккумуляторный завод в Бресте тандему с мощным хоккейным бэкграундом, в который входит и Дмитрий Басков, Андрей Жишкевич покинул пост главы Банка развития, Денис Алейников получил статус советника вице-премьера — министра цифровой трансформации и занялся созданием в Украине глобального технологического хаба Diia City , Александр Шакутин угодил под санкции ЕС.

Так что перезагрузка Совета, начавшаяся было при правительстве либералов, когда совет возглавлял ныне глава Минской области Александр Турчин, рискует завершиться ничем.

Впрочем, претензий к совету всегда было немало, и расширять его полномочия , наделяя, к примеру, функциями омбудсмена, не спешили. Совет по развитию предпринимательства был создан при президенте в 1999 году. «Активно и полноценно совет не работает уже давно. Проект указа об изменении состава совета и придании новых полномочий просто ходит по кругу», — жаловался один из членов совета в 2017 году.

TUT.BY тогда писал, что «работа совета потеряла актуальность после волны арестов бизнесменов», которая прокатилась в 2015—2016 годах. Были задержаны как минимум четыре члена Совета по развитию предпринимательства (Евгений Баскин, Виталий Костогоров, Андрей Павловский, Юрий Чиж).

Свое недовольство работой совета высказал и Александр Лукашенко. «Единственный совет, который создан при президенте, из рук вон плохо работает. Мы сейчас его серьезно реформируем. Подбираем хорошего председателя, который бы ресурс какой-то административный бы имел, чтобы мог достучаться до президента в любое время. Мы сейчас решим этот вопрос», — говорил он на встрече с представителями общественности и СМИ.