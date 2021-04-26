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Президенту больше не нужны консультации бизнеса: статус совета снижается, к составу снова вопросы
26.04.2021 18:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет по развитию предпринимательства меняет свой статус с консультативного органа при президенте на консультативный орган при Совете министров. Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ № 163 Александр Лукашенко подписал 26 апреля.
Теперь утверждать состав Совета по развитию предпринимательства будет премьер-министр Беларуси, а председателем Совета будет профильный вице-премьер. Сейчас Совет возглавляет Дмитрий Крутой, замглавы Администрации президента.
В комментарии пресс-службы
К
Так что перезагрузка Совета, начавшаяся было при правительстве либералов, когда совет возглавлял ныне глава Минской области Александр Турчин, рискует завершиться ничем.
Впрочем, претензий к совету всегда было немало, и
TUT.BY тогда писал, что «работа совета потеряла актуальность после волны арестов бизнесменов», которая прокатилась в 2015—2016 годах. Были задержаны как минимум четыре члена Совета по развитию предпринимательства (Евгений Баскин, Виталий Костогоров, Андрей Павловский, Юрий Чиж).
Свое недовольство работой совета высказал и Александр Лукашенко. «Единственный совет, который создан при президенте, из рук вон плохо работает. Мы сейчас его серьезно реформируем. Подбираем хорошего председателя, который бы ресурс какой-то административный бы имел, чтобы мог достучаться до президента в любое время. Мы сейчас решим этот вопрос», —
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Совет по развитию предпринимательства меняет свой статус с консультативного органа при президенте на консультативный орган при Совете министров.
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