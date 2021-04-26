ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президенту больше не нужны консультации бизнеса: статус совета снижается, к составу снова вопросы

26.04.2021 18:43 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Совет по развитию предпринимательства меняет свой статус с консультативного органа при президенте на консультативный орган при Совете министров. Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ № 163 Александр Лукашенко подписал 26 апреля.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Теперь утверждать состав Совета по развитию предпринимательства будет премьер-министр Беларуси, а председателем Совета будет профильный вице-премьер. Сейчас Совет возглавляет Дмитрий Крутой, замглавы Администрации президента.

В комментарии пресс-службы отмечено, что указ «позволит повысить оперативность принятия советом решений и оптимизировать порядок обновления его персонального состава».

К персональному составу совета сейчас есть вопросы: кто-то в опале, кто-то занят своими проблемами в стране и за ее пределами. Игорь Чернявский был задержан по делу банкиров и Туровского молочного комбината, Виктор Лемешеский вынужденно уступил скандальный аккумуляторный завод в Бресте тандему с мощным хоккейным бэкграундом, в который входит и Дмитрий Басков, Андрей Жишкевич покинул пост главы Банка развития, Денис Алейников получил статус советника вице-премьера — министра цифровой трансформации и занялся созданием в Украине глобального технологического хаба Diia City, Александр Шакутин угодил под санкции ЕС.

Так что перезагрузка Совета, начавшаяся было при правительстве либералов, когда совет возглавлял ныне глава Минской области Александр Турчин, рискует завершиться ничем.

Впрочем, претензий к совету всегда было немало, и расширять его полномочия, наделяя, к примеру, функциями омбудсмена, не спешили. Совет по развитию предпринимательства был создан при президенте в 1999 году. «Активно и полноценно совет не работает уже давно. Проект указа об изменении состава совета и придании новых полномочий просто ходит по кругу», — жаловался один из членов совета в 2017 году.

TUT.BY тогда писал, что «работа совета потеряла актуальность после волны арестов бизнесменов», которая прокатилась в 2015—2016 годах. Были задержаны как минимум четыре члена Совета по развитию предпринимательства (Евгений Баскин, Виталий Костогоров, Андрей Павловский, Юрий Чиж).

Свое недовольство работой совета высказал и Александр Лукашенко. «Единственный совет, который создан при президенте, из рук вон плохо работает. Мы сейчас его серьезно реформируем. Подбираем хорошего председателя, который бы ресурс какой-то административный бы имел, чтобы мог достучаться до президента в любое время. Мы сейчас решим этот вопрос», — говорил он на встрече с представителями общественности и СМИ.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет по развитию предпринимательства меняет свой статус с консультативного органа при президенте на консультативный орган при Совете министров.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Некоторые виды сигарет подорожают с 1 мая в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by