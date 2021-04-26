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Бывший губернатор и вице-премьер возглавил «Мозырьсоль»

26.04.2021 19:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На ОАО «Мозырьсоль» представили нового руководителя, сообщает телеканал «Мозырь». Им стал бывший губернатор Гомельской области и бывший вице-премьер Владимир Дворник.


Владимир Дворник. Фото: Анна Пащенко, "Гомельские Ведомости"

Коллективу предприятия нового генерального директора представил глава концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен.

Напомним, Владимир Дворник в 2019—2020 годах занимал должность вице-премьера в правительстве Сергея Румаса. Курировал в том числе вопросы развития агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды. После роспуска правительства 3 июня 2020 года был отправлен в отставку.

До этого он девять лет был губернатором Гомельской области.

 
 
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Новым генеральным директором предприятия стал Владимир Дворник.
 
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