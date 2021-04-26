Готов проект соглашения об общем рынке газа ЕАЭС. Но Россия не спешит давать доступ к «трубе»

Источник материала: Tut.by

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) направила в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проект соглашения об общем рынке газа. Об этом говорится в сообщении ЕЭК по итогам заседания комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС, которое прошло 26 апреля.

«Документ уже направлен в страны союза. Совет комиссии просил ускорить внутригосударственное согласование проекта соглашения, так как этот вопрос будет вынесен на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Ратифицировать соглашение планируется в следующем году», — сообщил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, слова которого приводятся в сообщении.

ЕЭК отмечает, что уже подготовлен детальный план-график по согласованию документа. «Вместе с тем было отмечено, что проект необходимо дополнить едиными правилами доступа к газотранспортным системам, которые пока российской стороной не представлены», — отмечается в сообщении.

Общий рынок газа ЕАЭС, который объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию, должен заработать с 2025 года. В конце 2020 года ЕЭК разместила проект решения о сдвиге ряда мероприятий первого этапа создания общего рынка газа на 2021 год (в частности, принятия порядка проведения биржевых торгов газом и разработки единых правил доступа к газотранспортным системам, которые расположены на территориях государств ЕАЭС) и 2022 год (организации обмена технологической информацией между операторами ГТС). В состав первого этапа при этом вошли ряд мероприятий из второго этапа (разработка механизмов предотвращения реэкспорта газа за пределы ЕАЭС; обеспечение неприменения норм газового рынка ЕАЭС к газу из третьих стран). С первого на второй этап (его предлагается продлить до конца 2022 года) перенесен пункт об «обеспечении доступности и полноты раскрытия информации о свободных мощностях газотранспортных систем».

Предполагается, что общий рынок — это когда нет никаких ограничений на торговлю газом между странами внутри ЕАЭС. Сейчас, например, монопольное право на экспорт газа по трубопроводам из России имеет «Газпром». Помимо «Газпрома», внутри России газ в больших объемах продают НОВАТЭК и «Роснефть», которые не могут поставить свой газ в Беларусь.

Беларусь и Армения заинтересованы в том, чтобы получать газ по ценам внутреннего российского рынка. Россия, в свою очередь, настаивает на более глубоком уровне интеграции государств в рамках ЕАЭС.

Ключевым неурегулированным вопросом остается вопрос формирования тарифов на транспортировку газа — именно от них будет зависеть конечная цена для Беларуси и Армении.