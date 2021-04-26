Посол Беларуси в Армении про «дело о госперевороте»: Я, как прокурор, знал этих врагов и раньше

Источник материала: Tut.by

«Для Беларуси тема независимости и суверенитета, учитывая ту роль, которую играют западные страны и США, как никогда актуальна». Об этом в ходе конференции «Независимость и суверенитет: угрозы и вызовы для современной Армении» заявил посол Беларуси в Армении Александр Конюк, сообщает издание Verelq.am .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я, как прокурор, знал этих врагов и раньше… была оперативная информация об их деятельности, и сейчас она проявилась. Семь человек практически готовили государственный переворот и готовили убийство нашего президента. Можно было бы к этому относиться иронически, с известной долей скепсиса, но это не мы сказали, это сказала Федеральная служба безопасности России, которая и передала эти данные нам и помогла нам. Поэтому для Беларуси тема независимости и суверенитета, учитывая ту роль, которую играют западные страны и США, как никогда актуальна, — подчеркнул Конюк.

Он также прокомментировал слова Александра Лукашенко по поводу карабахского конфликта.

— Будьте уверены, что Беларусь всегда на вашей стороне, и не надо слушать тех, кто пытается извратить положение вещей. Ваши некоторые деятели, причем довольно высокого в прошлом масштаба, сейчас пытаются как-то по другому представить это. Не верьте им. Это вырвано из текста, интерпретируется по-своему и в сторону, скажем так, своих хозяев. К слову, эти хозяева уже проявили себя и в отношении России, и в отношении Беларуси, поэтому мы им уже не верим, — заявил Александр Конюк.

Напомним, 14 апреля Александр Лукашенко во время официального визита в Баку поздравил народы Армении и Азербайджана «с окончанием этого печального периода в их истории». И заявил, что хочет отметить «величайшую роль» Алиева «в решении этой проблемы». Он также рассказал, что Алиев предлагал восстановить Карабах и «поднять Армению», но «бывшее армянское руководство» отказалось от мирного урегулирования конфликта.

Эти заявления Минск — древний азербайджанский город». Бывший президент Армении раскритиковал Лукашенко">раскритиковал бывший президент Армении Серж Саргсян.

— При всем уважении к белорусскому народу я бы не хотел, чтобы у него когда-либо был такой «миролюбивый» сосед, так как через некоторое время окажется, что Минск — древний азербайджанский город, а белорусского народа как такового не существовало, в связи с чем алиевская «историческая справедливость» должна восторжествовать на этих территориях со всеми вытекающими из этого последствиями, — отметил Саргсян.