Украина может ограничить поставку белорусских удобрений

Источник материала: Tut.by

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) от 22 июня 2020 года о нецелесообразности квотирования на рынке удобрений Украины. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), которая также была участником судебного процесса.



Фото: belchemoil.by

Спецрасследование относительно импорта минеральных удобрений в Украину было начато еще в августе 2019 года. Минэкономики одобрило введение квот, аргументируя тем, что импорт, который осуществляется в больших объемах и по низким ценам, наносит ущерб украинским производителям удобрений.

Представители аграрных ассоциаций были возмущены этими доводами и объемами квот, которые заведомо формировали дефицит и еще больше приводили к монополизации рынка Украины со стороны группы компаний Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В Украине прошли массовые протесты фермеров. В итоге после многочисленных совещаний и общественных обсуждений МКМТ приняла решение о нецелесообразности введения квот и их противоречии национальным интересам Украины.

В июле 2020 года ЧАО «Азот» и ООО «Химвектор», которые входят в состав группы компаний Ostchem, подали иск на решение МКМТ.

Как отметил гендиректор УКАБ Роман Сластен, представители Ostchem обжаловали решение Межведомственной комиссии, обращая внимание на процедурные неточности хода расследования. То есть противоречие квот национальным интересам не было предметом спора, что подтверждает справедливость решений МКМТ.

— Требование через суд обязать комиссию, члены которой принимают решения путем голосования, ввести квоты кажется нонсенсом, однако одиозный ОАСК принял такое решение, — отметил Сластен.

Окружной административный суд Киева удовлетворил исковые требования компаний Фирташа 31 марта 2021 года. Но полный текст был оглашен судьями 20 апреля. И только теперь он опубликован в Едином государственном реестре судебных решений, отмечает « Радыё Свабода ».

Этот суд в Украине считается одним из самых коррумпированных. Именно по этой причине 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект о ликвидации этого суда и создании вместо него Киевского городского окружного административного суда. Этот законопроект уже зарегистрирован в Верховной раде Украины. Судьи усмотрели в таких действиях главы государства угрозу независимости судебной власти.

Стоит также отметить, что изначально МКМТ планировала вводить квоты на импорт минеральных удобрений, независимо от страны производства.

Сейчас, по данным украинских СМИ, речь идет о целенаправленном изучении поставок с Гомельского химического завода, «Гродно Азота», а также через украинскую дочку концерна «Белнефтехим» — «БНХ-Украина».

По результатам расследования, при ввозе этой продукции на территорию Украины обычно вводятся повышенные ставки пошлин или утверждаются конкретные объемные квоты. Обе эти меры могут привести к сокращению поставок белорусской продукции.

Недавно «Еврорадио» нашло среди продавцов белорусских удобрений в Украину родственников и знакомых нынешнего директора «Гродно Азота» Игоря Ляшенко.

Напомним, 22 апреля Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости.

Ранее МКМТ возбудила антидемпинговые расследования в отношении импорта в Украину белорусских крахмала, еврорубероида и битумной черепицы.

Александр Лукашенко 20 апреля на встрече с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко пожаловался на барьеры при поставках белорусских товаров в эту страну. По его словам, фактически наложили запрет на товары примерно на 300 млн долларов.