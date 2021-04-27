В ЦИК рассказали, когда планируется референдум по Конституции Беларуси

Источник материала: Tut.by

Референдум по Конституции Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года, сообщили РИА Новости в ЦИК страны.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В ЦИК уточнили, что организация референдума в конце лета — начале осени не обсуждается.

Напомним, 13 февраля этого года глава ЦИК Лидия Ермошина называла лучшее время для референдума по Конституции.

— Об этом никто не знает. Но сразу же могу сказать, что президент сказал о возможности совмещения с местными выборами. Выборы должны пройти не позднее 18 января следующего года. Следовательно, референдум пройдет в эти же сроки. Скорее всего, это конец этого года. Лучше это сделать в середине декабря, — заявила Ермошина. По ее мнению, выборы и голосование на референдуме очень просто совместить, потому что это два избирательных бюллетеня.

11 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко заявил , что в течение этого года проект Конституции будет готов, а в начале 2022 года — вынесен на референдум. 12 февраля он сообщил, что референдум могут совместить с проведением местных выборов.