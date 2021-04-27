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В ЦИК рассказали, когда планируется референдум по Конституции Беларуси
27.04.2021 09:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Референдум по Конституции Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года, сообщили
В ЦИК уточнили, что организация референдума в конце лета — начале осени не обсуждается.
Напомним, 13 февраля этого года глава ЦИК Лидия Ермошина
— Об этом никто не знает. Но сразу же могу сказать, что президент сказал о возможности совмещения с местными выборами. Выборы должны пройти не позднее 18 января следующего года. Следовательно, референдум пройдет в эти же сроки. Скорее всего, это конец этого года. Лучше это сделать в середине декабря, — заявила Ермошина. По ее мнению, выборы и голосование на референдуме очень просто совместить, потому что это два избирательных бюллетеня.
11 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко
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В ЦИК уточнили, что организация референдума в конце лета - начале осени не обсуждается.
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