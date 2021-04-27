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Совмин расширил перечень организаций, которые могут торговать пиротехникой
27.04.2021 10:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр - Sputnik. Правительство расширило список организаций, которые могут торговать пиротехническими изделиями технического назначения, соответствующее постановление Совета министров №248 от 23 апреля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Список Совмина, в который вошли те, кому можно торговать пиротехникой, сейчас составляет 53 наименования организаций. Во вторник были добавлены "Минскэнерго", "Белшина", ГААСУ "Авиация" Министерства по чрезвычайным ситуациям, "Витебскэнерго", "Западэлектросетьстрой", "Белэлектромонтажналадка", РУП "НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук и "Белоруснефть".
Постановление вступает в силу во вторник после его официального опубликования.
Запрет на реализацию пиротехнических изделий был введен в Беларуси 11 августа после того, как в стране начались массовые протестные акции. Приобретать и реализовывать пиротехнику первого (низшего) класса опасности
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Продавать пиротехнику в Беларуси запретили в августе 2020 года, после того, как в республике начались протестные акции.
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