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"Академик Черский" начал укладывать трубы для "Северного потока - 2"

27.04.2021 11:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" начало укладывать трубы для газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", - говорится в сообщении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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В водах Дании предстоит проложить еще около 150 километров газопровода "Северный поток – 2" – это самый длинный из оставшихся участков.
 
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