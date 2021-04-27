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Торги во вторник начались с падения евро и роста доллара США
27.04.2021 11:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр – Sputnik. Евро и российский рубль потеряли в цене, американская валюта стала дороже на старте торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:21, евро потерял в стоимости 0,08%, доллар США вырос на 0,07%, российский рубль стал дешевле на 0,27%.
В начале торгов 27 апреля на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Когда не стоит покупать валюту?
Эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин не советует покупать валюту на тенденции роста.
"Многие как раз это делают. Бегут в обменники и покупают валюту, а через пару дней курс возвращается в привычный диапазон, и на этом люди существенно теряют", – полагает он.
Он напомнил, что курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% – соотношение доллара США и евро.
"Наша динамика полностью соответствует российскому рублю. И те колебания, которые проходят там, соответственно, ощущаются в Беларуси", – добавил Авдонин.
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Белорусский рубль укрепил свои позиции в начале торгов во вторник по отношению к российской валюте, незначительно набравшись сил.
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