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Задержанный возле ресторана «Поедем поедим» Дашкевич получил 20 суток ареста
27.04.2021 11:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанный 23 апреля возле ресторана «Поедем поедим» в Куропатах Дмитрий Дашкевич получил 20 суток административного ареста,
Заседание прошло 26 апреля в суде Минского района, судья Антон Колобов. Дашкевича признали виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (ст. 24.23 КоАП). Решение — 20 суток ареста.
Анастасия Дашкевич
Кроме того, по ее
23 апреля в Куропатах также задержали еще несколько активистов, в том числе Анну Шапутько и Кирилла Лойко.
Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» сообщает, что Шапутько и Лойко также получили «сутки» — 15 и 5 суток соответственно.
Напомним, в июне 2018 года в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на
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Заседание прошло 26 апреля в суде Минского района, судья Антон Колобов. Дашкевича признали виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых...
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