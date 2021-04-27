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Задержанный возле ресторана «Поедем поедим» Дашкевич получил 20 суток ареста

27.04.2021 11:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержанный 23 апреля возле ресторана «Поедем поедим» в Куропатах Дмитрий Дашкевич получил 20 суток административного ареста, сообщила в Facebook его жена Анастасия Дашкевич.


Фото: facebook.com/nasta.dashkevich

Заседание прошло 26 апреля в суде Минского района, судья Антон Колобов. Дашкевича признали виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (ст. 24.23 КоАП). Решение — 20 суток ареста.

Анастасия Дашкевич сообщила, что в материалах дела было письмо от представителя руководства милиции Минского района с просьбой наказать Дашкевича арестом, так как «штрафы неэффективны, и такая категория граждан чувствует себя безнаказанными». Письмо адресовано председателю суда. Адвокат ходатайствовал о переносе рассмотрения дела в другой суд, заявив, что письмо можно расценить как давление на суд. Сам Дашкевич не поддержал его, так как не верит в справедливость суда в нынешней ситуации в стране, рассказала жена активиста.

Кроме того, по ее словам, во время заседания Дашкевич заявил, что для «политических задержанных создали параллельные условия: отдельные подъемы, которые отличаются от других заключенных, проверки ночью, отсутствие матрасов, оскорбительное отношение и отсутствие передач».

23 апреля в Куропатах также задержали еще несколько активистов, в том числе Анну Шапутько и Кирилла Лойко.

Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» сообщает, что Шапутько и Лойко также получили «сутки» — 15 и 5 суток соответственно.

Напомним, в июне 2018 года в 50 метрах от официально признанной границы массового захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах открылся ресторанный комплекс «Поедем поедим». За несколько дней до этого активисты, оппозиционные политики, общественные деятели стали выходить на акции против открытия. Но ресторан все равно заработал, а пикеты у ресторана, хоть и малочисленные, продолжаются до сих пор. Дмитрий Дашкевич — один из немногих, кто выходит на «куропатскую вахту» уже четвертый год. Предыдущий раз Дашкевича в Куропатах задерживали 15 января, он был арестован на 15 суток.

 
 
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Заседание прошло 26 апреля в суде Минского района, судья Антон Колобов. Дашкевича признали виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых...
 
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