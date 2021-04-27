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С 1 мая тунеядцы будут оплачивать отопление и газ по полным тарифам
27.04.2021 11:41 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
С 1 мая с белорусов, числящихся в базе тунеядцев и имеющих собственное жилье, будут брать за отопление и газоснабжение по полным тарифам. Об этом
С 1 мая текущего года граждане, не занятые в экономике и имеющие в собственности жилье, обязаны будут в полном размере платить не только за горячую воду (как
С 1 января 2021 года экономически обоснованный тариф на отопление
Таким образом, если в двухкомпонентной квартире площадью 50 квадратных метров прописан 1 работающий человек, то за 1 Гкал нужно заплатить 20,6216 рубля, если же никто не прописан или прописан тунеядец, то плата вырастает до 109,05 рубля.
Если же в квартире прописан и работающий человек, и тунеядец, то объем Гкал будет делиться на количество человек: «иждивенец» будет платить по полному тарифу, остальные – по льготному.
Тарифы на сжиженный газ также
Полный тариф на природный газ при наличии приборов учета сейчас составляет 0,5082 рубля за кубометр, а льготный — от
При отсутствии приборов учета на 1 человека:
При наличии индивидуальных отопительных приборов (за 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц) в отопительный период — 4,07 руб., в летний период — 1,52 руб.
Напомним, в Беларуси регулярно
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С 1 мая с белорусов, числящихся в базе тунеядцев и имеющих собственное жилье, будут брать за отопление и газоснабжение по полным тарифам.
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