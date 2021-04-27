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С 1 мая тунеядцы будут оплачивать отопление и газ по полным тарифам

27.04.2021 11:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 1 мая с белорусов, числящихся в базе тунеядцев и имеющих собственное жилье, будут брать за отопление и газоснабжение по полным тарифам. Об этом сообщает Портал коммунальной грамотности.

С 1 мая текущего года граждане, не занятые в экономике и имеющие в собственности жилье, обязаны будут в полном размере платить не только за горячую воду (как платят сейчас), но и за отопление и газ.

С 1 января 2021 года экономически обоснованный тариф на отопление повысился на 16,3% — с 92,25 до 107,31 рубля за 1 Гкал. При этом субсидируемый тариф не повышался и составляет 20,6216 рубля.

Таким образом, если в двухкомпонентной квартире площадью 50 квадратных метров прописан 1 работающий человек, то за 1 Гкал нужно заплатить 20,6216 рубля, если же никто не прописан или прописан тунеядец, то плата вырастает до 109,05 рубля.

Если же в квартире прописан и работающий человек, и тунеядец, то объем Гкал будет делиться на количество человек: «иждивенец» будет платить по полному тарифу, остальные – по льготному.

Тарифы на сжиженный газ также выросли с 1 января, в среднем на 6,5%, а на природный – на 15%.

Полный тариф на природный газ при наличии приборов учета сейчас составляет 0,5082 рубля за кубометр, а льготный — от
0,1366 рубля до 0,5082 рубля в зависимости от периода отопления и потребленного объема.

При отсутствии приборов учета на 1 человека:

  • при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения — 4,07 руб.;
  • при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения — 6,61 руб.;
  • при наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения — 11,69 руб.

При наличии индивидуальных отопительных приборов (за 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц) в отопительный период — 4,07 руб., в летний период — 1,52 руб.
Однако, если человек находится в тяжелой жизненной ситуации, специальная комиссия может отменить обязанность оплаты ЖКУ по полным тарифам.

Напомним, в Беларуси регулярно идет «борьба» с тунеядцами. В конце 2020 года Александр Лукашенко приказывал «поставить на учет всех болтающихся и заставить их работать». Тогда же белорусам начали приходить «письма счастья» от служб занятости.

 
 
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С 1 мая с белорусов, числящихся в базе тунеядцев и имеющих собственное жилье, будут брать за отопление и газоснабжение по полным тарифам.
 
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