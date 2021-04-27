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БелАЗ поставит 93 карьерных самосвала на $200 млн для российской компании "Эльгауголь"
27.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
БелАЗ поставит в Россию 93 самосвала на сумму в 200 миллионов долларов. Техника поступит на крупнейшее месторождение угля в Якутии. Поставки начнутся уже в июне. Также на Эльгинское месторождение будет продано 15 экскаваторов. Контракты на поставку техники, заключенные в апреле текущего года, стали самыми крупными по объему заказами за прошедший год. Это связано с постоянным наращиванием объемов добычи на месторождении. И как отметили в компании "Эльгауголь", новая техника поможет существенно увеличить показатели уже в ближайшее время.
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БелАЗ поставит в Россию 93 самосвала на сумму в 200 миллионов долларов. Техника поступит на крупнейшее месторождение угля в Якутии. Поставки начнутся уже в июне....
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