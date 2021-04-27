Источник материала: БT

БелАЗ поставит в Россию 93 самосвала на сумму в 200 миллионов долларов. Техника поступит на крупнейшее месторождение угля в Якутии. Поставки начнутся уже в июне. Также на Эльгинское месторождение будет продано 15 экскаваторов. Контракты на поставку техники, заключенные в апреле текущего года, стали самыми крупными по объему заказами за прошедший год. Это связано с постоянным наращиванием объемов добычи на месторождении. И как отметили в компании "Эльгауголь", новая техника поможет существенно увеличить показатели уже в ближайшее время.