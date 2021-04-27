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Резидент ПВТ привлек $5 млн инвестиций для выхода на новые рынки

27.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Резидент Парка высоких технологий компания OneSoil привлекла 5 млн долларов иностранных инвестиций. Агротехнический стартап разрабатывает приложения для точного земледелия, которые позволяют аграриям дистанционно следить за развитием посевов и увеличивать эффективность фермерских хозяйств. Как отметили в компании, полученные инвестиции планируют направить для выхода на новые рынки и укрепление международного статуса. Сейчас идет поиск партнеров в Латинской и Северной Америке. К слову, для OneSoil - это уже не первые инвестиции. С 2017 года общий объем финансирования для компании составил 6,7 миллионов долларов. В настоящее время в ее приложениях зарегистрировано 5% всех пахотных земель в мире, более 200 тысяч фермеров и специалистов из 180 стран регулярно пользуются веб-разработкой OneSoil. Также компания помогает агробизнесу статистикой и аналитикой.

 
 
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Резидент Парка высоких технологий компания OneSoil привлекла 5 млн долларов иностранных инвестиций. Агротехнический стартап разрабатывает приложения для точного...
 
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