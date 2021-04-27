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Курсы валют на 27 апреля
27.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа прошедших накануне торгах доллар подешевел, евро и российский рубль прибавили в цене. И на это утро: доллар - 2 рубля 56 копеек, евро - 3 рубля 10 копеек и 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских.
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На прошедших накануне торгах доллар подешевел, евро и российский рубль прибавили в цене. И на это утро: доллар - 2 рубля 56 копеек, евро - 3 рубля 10 копеек и 3 рубля 42...
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