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Глава Минобороны Беларуси рассказал коллегам об источниках угроз для стран - членов ОДКБ

27.04.2021 12:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое прошло в Душанбе, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин назвал основные источники угроз для государств — членов организации, передает пресс-служба белорусского ведомства.


Фото: пресс-служба Министерства обороны Беларуси

В мероприятии также принял участие генсекретарь ОДКБ Станислав Зась, а перед заседанием с главами оборонных ведомств встретился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и взаимодействия в рамках Совета министров обороны ОДКБ, высказались по поводу вызовов и угроз военной безопасности государств — членов ОДКБ и мер по их нейтрализации.

Глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хренин заявил, что основными источниками угроз для государств — членов организации являются:

  • деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе;
  • неурегулированные вооруженные конфликты, в первую очередь в Сирии и Афганистане, а также высокий уровень международного терроризма и религиозного экстремизма.

По его мнению, в восточноевропейском регионе наиболее актуальные проблемы — развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции.

«Особое внимание участников заседания также было обращено на действия представителей оппозиции, которые под контролем своих западных руководителей попытались свергнуть в Республике Беларусь конституционный строй и организовать государственный переворот посредством физического устранения высших должностных лиц государства», — сказано в сообщении Минобороны.

 
 
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Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и взаимодействия в рамках Совета министров обороны ОДКБ, высказались по поводу вызовов и угроз военной...
 
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