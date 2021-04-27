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Глава Минобороны Беларуси рассказал коллегам об источниках угроз для стран - членов ОДКБ
27.04.2021 12:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое прошло в Душанбе, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин назвал основные источники угроз для государств — членов организации,
В мероприятии также принял участие генсекретарь ОДКБ Станислав Зась, а перед заседанием с главами оборонных ведомств встретился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и взаимодействия в рамках Совета министров обороны ОДКБ, высказались по поводу вызовов и угроз военной безопасности государств — членов ОДКБ и мер по их нейтрализации.
Глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хренин заявил, что основными источниками угроз для государств — членов организации являются:
По его мнению, в восточноевропейском регионе наиболее актуальные проблемы — развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции.
«Особое внимание участников заседания также было обращено на действия представителей оппозиции, которые под контролем своих западных руководителей попытались свергнуть в Республике Беларусь конституционный строй и организовать государственный переворот посредством физического устранения высших должностных лиц государства», — сказано в сообщении Минобороны.
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Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и взаимодействия в рамках Совета министров обороны ОДКБ, высказались по поводу вызовов и угроз военной...
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