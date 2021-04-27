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Белорусские таможенники не будут оформлять Skoda при их ввозе в страну
27.04.2021 13:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр - Sputnik. Белорусские таможенники не будут оформлять автомобили Skoda при их ввозе в республику через границу Евразийского экономического союза, сообщили в пресс-службе ГТК Беларуси.
В ведомстве пояснили, что таможенники не буду оформлять и выпускать в свободное обращение через таможенную границу ЕАЭС автомобили Skoda. Так как транспортное средство этой марки запрещено к ввозу в Беларусь.
Также не будет производиться регистрация уплаты утилизационного сбора в отношении запрещенных автомобилей, в том числе ввозимых в республику из государств-членов ЕАЭС.
А что Liqui Moly и Beiersdorf?
Согласно постановлению, товары для личного пользования Liqui Moly и Beiersdorf (торговая марка Nivea) ввозить можно. Также действие постановления Совмина не затронет машины Skoda, которые зарегистрированы в государствах-членах ЕАЭС, либо временно ввозимые на таможенную территорию Союза, в том числе для личного пользования.
Что произошло?
Правительство Беларуси 23 апреля решило
В этом году бренд Nivea
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