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Белорусские таможенники не будут оформлять Skoda при их ввозе в страну

27.04.2021 13:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр - Sputnik. Белорусские таможенники не будут оформлять автомобили Skoda при их ввозе в республику через границу Евразийского экономического союза, сообщили в пресс-службе ГТК Беларуси.

В ведомстве пояснили, что таможенники не буду оформлять и выпускать в свободное обращение через таможенную границу ЕАЭС автомобили Skoda. Так как транспортное средство этой марки запрещено к ввозу в Беларусь.

Также не будет производиться регистрация уплаты утилизационного сбора в отношении запрещенных автомобилей, в том числе ввозимых в республику из государств-членов ЕАЭС.

А что Liqui Moly и Beiersdorf?

Согласно постановлению, товары для личного пользования Liqui Moly и Beiersdorf (торговая марка Nivea) ввозить можно. Также действие постановления Совмина не затронет машины Skoda, которые зарегистрированы в государствах-членах ЕАЭС, либо временно ввозимые на таможенную территорию Союза, в том числе для личного пользования.

Что произошло?

Правительство Беларуси 23 апреля решило ввести санкционные меры в отношении компаний Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf. В Совмине отметили, что данное решение было принято для обеспечения защиты национальных интересов, а также учитывая "недружественные действия" данных компаний в отношении Беларуси.

В этом году бренд Nivea отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею-2021, если бы он проходил в Беларуси. Nivea была одним из основных спонсоров этого спортивного мероприятия. В числе других компаний, отказавшихся участвовать в финансировании ЧМ-2021, компания Skoda Auto, немецкий производитель смазочных материалов Liqui Moly.

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Теги: Минск
 
 
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