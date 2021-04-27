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Белстат отчитался о зарплате бюджетников
27.04.2021 13:41 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный статистический комитет рассказал о скромном росте заработных плат в бюджетных организациях страны.
Зарплата бюджетников в марте росла медленнее, чем в среднем по стране, где она подскочила сразу на 107,6 рубля. В итоге средняя зарплата в бюджетных организациях составила 79,2% от средней по стране против 85% в феврале.
Напомним также, что государство
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Национальный статистический комитет рассказал о скромном росте заработных плат в бюджетных организациях страны.
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