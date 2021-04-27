Белстат отчитался о зарплате бюджетников

Национальный статистический комитет рассказал о скромном росте заработных плат в бюджетных организациях страны.



Средняя зарплата работников бюджетных организаций в марте увеличилась в сравнении с февралем на 11,7 рубля и достигла 1 096,9 рубля или порядка 420 долларов в эквиваленте, свидетельствуют данные Белстата.

Зарплата бюджетников в марте росла медленнее, чем в среднем по стране, где она подскочила сразу на 107,6 рубля. В итоге средняя зарплата в бюджетных организациях составила 79,2% от средней по стране против 85% в феврале.



За прошлый год, по данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата выросла в Беларуси на 19,04%. В декабре 2020 года она составила 1474,6 рубля.