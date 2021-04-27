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Белстат отчитался о зарплате бюджетников

27.04.2021 13:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальный статистический комитет рассказал о скромном росте заработных плат в бюджетных организациях страны. 

Средняя зарплата работников бюджетных организаций в марте увеличилась в сравнении с февралем на 11,7 рубля и достигла 1 096,9 рубля или порядка 420 долларов в эквиваленте, свидетельствуют данные Белстата.

Зарплата бюджетников в марте росла медленнее, чем в среднем по стране, где она подскочила сразу на 107,6 рубля. В итоге средняя зарплата в бюджетных организациях составила 79,2% от средней по стране против 85% в феврале. 

За прошлый год, по данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата выросла в Беларуси на 19,04%. В декабре 2020 года она составила 1474,6 рубля.

Напомним также, что государство намерено пересмотреть штаты бюджетных организаций, чтобы провести их оптимизацию уже в среднесрочной перспективе. 

 
 

 
 
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Национальный статистический комитет рассказал о скромном росте заработных плат в бюджетных организациях страны. 
 
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