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Евро и российский рубль подешевели на торгах во вторник

27.04.2021 13:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Доллар США подорожал, евро и российский рубль подешевели на торгах во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро просел на 0,11%, доллар США прибавил в цене 0,12%, российский рубль упал на 0,18%.

По итогам торгов 27 апреля на бирже указаны следующие курсы:

  • 1 евро – 3,10 белорусского рубля;
  • 1 доллар США – 2,57 рубля;
  • 100 российских рублей – 3,42 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Когда не стоит покупать валюту?

Эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин не советует покупать валюту на тенденции роста.

"Многие как раз это делают. Бегут в обменники и покупают валюту, а через пару дней курс возвращается в привычный диапазон, и на этом люди существенно теряют", – полагает он.

Он напомнил, что курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% – соотношение доллара США и евро.

"Наша динамика полностью соответствует российскому рублю. И те колебания, которые проходят там, соответственно, ощущаются в Беларуси", – добавил Авдонин.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Американская валюта, наоборот, немного увеличила в стоимости по итогам торгов во вторник и набралась сил.
 
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