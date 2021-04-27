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Евро и российский рубль подешевели на торгах во вторник
27.04.2021 13:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр – Sputnik. Доллар США подорожал, евро и российский рубль подешевели на торгах во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро просел на 0,11%, доллар США прибавил в цене 0,12%, российский рубль упал на 0,18%.
По итогам торгов 27 апреля на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Когда не стоит покупать валюту?
Эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин
"Многие как раз это делают. Бегут в обменники и покупают валюту, а через пару дней курс возвращается в привычный диапазон, и на этом люди существенно теряют", – полагает он.
Он напомнил, что курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% – соотношение доллара США и евро.
"Наша динамика полностью соответствует российскому рублю. И те колебания, которые проходят там, соответственно, ощущаются в Беларуси", – добавил Авдонин.
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Американская валюта, наоборот, немного увеличила в стоимости по итогам торгов во вторник и набралась сил.
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