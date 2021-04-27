Почти 30% промпредприятий Беларуси убыточны

В начале этого года количество убыточных промышленных предприятий в Беларуси уменьшилось, равно как и их удельный вес. Однако их общее количество все равно остается крайне высоким.

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промпредприятий в январе-феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилось с 491 до 447 (на 9%), их удельный вес — с 31,9 до 29,1%.

Сумма чистого убытка убыточных организаций сократилась на 81,7% до 363,5 млн рублей, на одну организацию — на 79,9% до 813,3 тыс. рублей.

Чистая прибыль организаций на 1 марта 2021 года составила 814,8 млн рублей против убытка в 1 млрд 275,3 млн в январе—феврале 2020 года. Прибыль до налогообложения в январе—феврале этого года составила 1 млрд 16,6 млн против убытка в 1 млрд 167,6 млн за такой же период 2020 года.

Прибыль от реализации выросла на 37,9% до 1 млрд 876,4 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 8,2 и 10,3% соответственно (в январе—феврале 2020 года — 7,6 и 9,5%).