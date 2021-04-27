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Нефть подешевела на опасениях из-за пандемии и ожиданиях встречи ОПЕК+

27.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Цены на нефть эталонных марок снижаются. Стоимость фьючерсов на Brent колеблется у отметки 64-65 долларов за баррель, WTI - в районе $61 доллара. Инвесторы продолжают следить за эпидситуацией в Азии, а также ждут встречи ОПЕК+, которая запланирована на эту неделю. По мнению аналитиков, ситуация в Индии, которая является третьим крупнейшим в мире импортером нефти, будет в центре внимания участников встречи. В то же время неожиданных решений не ожидается и ОПЕК+ будет наращивать добычу, как запланировано. Давление на рынок также оказывают  перспективы увеличения экспорта черного золота из Ирана. 

 
 
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Цены на нефть эталонных марок снижаются. Стоимость фьючерсов на Brent колеблется у отметки 64-65 долларов за баррель, WTI - в районе $61 доллара. Инвесторы продолжают...
 
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