Нефть подешевела на опасениях из-за пандемии и ожиданиях встречи ОПЕК+

Источник материала: БT

Цены на нефть эталонных марок снижаются. Стоимость фьючерсов на Brent колеблется у отметки 64-65 долларов за баррель, WTI - в районе $61 доллара. Инвесторы продолжают следить за эпидситуацией в Азии, а также ждут встречи ОПЕК+, которая запланирована на эту неделю. По мнению аналитиков, ситуация в Индии, которая является третьим крупнейшим в мире импортером нефти, будет в центре внимания участников встречи. В то же время неожиданных решений не ожидается и ОПЕК+ будет наращивать добычу, как запланировано. Давление на рынок также оказывают перспективы увеличения экспорта черного золота из Ирана.